Curs festiv la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a binecuvântat promoția 2023-2026 a școlii postliceale sanitare din cadrul instituției de învățământ seminarial aflată sub ascultare canonică de Chiriarhul Romanului și Bacăului.

Școala postliceală sanitară din cadrul Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman a fost înființată în anul 2014, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, în cadrul liceului teologic înființat în 1858, în vederea pregătirii de resurse umane calificate pentru Spitalul „Precista Mare”, obiectiv aflat la ora actuală într-un amplu proces de renovare, coordonat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Absolvenții celor două clase, coordonați de diriginții lor, monahia Irina Chirițoiu și biologul Mihaela Marele, au avut parte de o întâlnire cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, cu ocazia cursului festiv al promoției 2026, organizat în curtea Fundației „Episcop Melchisedec”. Un moment cu totul deosebit, înscris în tradiția învățământului medical, îl constituie Jurământul asistentului medical, care a fost depus de către cei 41 de absolvenți ai promoției 2026 în fața Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul. Activitatea, moderată de către arhim. Andrei Ioniță, profesor de medicină la învățământul postliceal sanitar, a debutat cu o slujbă de mulțumire adusă lui Dumnezeu, oficiată de preoți profesori și elevi în cadrul formațiunilor de învățământ postliceal, sub protia Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul. În cadrul acesteia, Preasfinția Sa a binecuvântat elevii anului al III-lea, pe care îi așteaptă, în perioada 10-19 august, examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 5, la finalul căruia absolvenților le vor fi recunoscute oficial competențele dobândite în cei trei ani la cursuri. Au luat cuvântul mai mulți profesori din cadrul școlii, între care s-au remarcat alocuțiunile dr. Oana Onu și Emanuel Nazaretian, profesori ai aspiranților la această profesie nobilă de mai bine de un deceniu în cadrul instituției de învățământ ce poartă numele ilustrului ierarh al Romanului, Melchisedec Ștefănescu. Comunitatea educațională a claselor de nivel postliceal din cadrul liceului teologic romașcan aduce mulțumiri ierarhilor noștri pentru binecuvântare și pentru grija cu care veghează ca produsul educațional al acestei școli să fie unul de calitate.