Delegație din Patriarhia Antiohiei în vizită la Palatul Patriarhiei

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe, l‑a primit astăzi, 30 iunie, pe Înaltpreasfințitul Părinte Efrem, Mitropolit de Alep, din Patriarhia Antiohiei, la Palatul Patriarhiei din București. La eveniment a participat și o delegație venită din Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Efrem se află pentru a doua oară în România și pentru prima dată în București. Prima sa vizită în țara noastră a avut loc în orașul Cluj‑Napoca. Vizita oficială în România este prilejuită de sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, Înaltpreasfinția Sa urmând să participe joi, 2 iulie, la Mănăstirea Putna, județul Suceava, la evenimentele culturale şi religioase dedicate sărbătorii.

Oaspeţii din Patriarhia Antiohiei au fost primiţi de părintele arhimandrit Augustin Coman, care le‑a urat bun venit şi le‑a prezentat Palatul Patriarhiei.

În cadrul întâlnirii desfășurate în Salonul „Sfântul Cuvios Ioan Casian”, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Efrem a evidențiat buna colaborare dintre Biserica Ortodoxă Română și Patriarhia Antiohiei de‑a lungul timpului. Totodată, a prezentat provocările cu care se confruntă comunitățile creștine de pe întreg teritoriul Siriei.

Înaltpreasfințitul Părinte Efrem a mulțumit Întâistătătorului Bisericii noastre pentru dragostea și ospitalitatea cu care delegația a fost primită la Palatul Patriarhiei.

„Aceasta este a doua noastră vizită în România, prima fiind la Cluj‑Napoca, însă este pentru întâia dată când ajungem la București și la Patriarhia Română. Totodată, vom avea și marea binecuvântare de a vizita Mănăstirea Putna, un așezământ monahal cunoscut și prețuit în întreaga lume ortodoxă. Vom participa la sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, pe care îl cinstim ca pe unul dintre marii sfinți ai Bisericii Ortodoxe Române și ca pe un model pentru toți creștinii ortodocși. Am avut bucuria de a vizita sălile Palatului Patriarhiei, inclusiv aula în care se întrunește Sfântul Sinod. De asemenea, ne‑am închinat în Catedrala Patriarhală și am primit binecuvântarea sfinților ale căror moaște se află aici. În cadrul întâlnirii am discutat despre situația Bisericii Ortodoxe a Antiohiei, despre istoria celor două Patriarhii și despre numeroasele legături care ne unesc, atât din punct de vedere istoric, cât și în prezent. Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care ne unește, căci El este vița, iar noi suntem mlădițele. Această vizită reprezintă pentru noi o mare binecuvântare și o adevărată mângâiere. Ea ne întărește și ne oferă curaj, știind că avem frați în multe părți ale lumii care se roagă pentru noi. Ne rugăm lui Dumnezeu să ocrotească Biserica Ortodoxă Română, așa cum ne ocrotește și pe noi, în Antiohia. În calitate de Mitropolit de Alep, cer rugăciunile și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, după cum și Preafericitul Părinte Patriarh Ioan se roagă pentru noi și pentru pacea și liniștea poporului român”, a spus ierarhul antiohian.

La final, din partea Patriarhului României, Înaltpreasfinţitul Părinte Efrem a primit volumele: „Brâncuși ‑ Sculptor creștin ortodox” și „Catedrala Națională, un ideal împlinit. Repere istorice și arhitecturale”.

La rândul său, Înaltpreasfinția Sa a dăruit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române un aranjament tradiţional sirian din săpun.