Distincții pentru voluntarii care au ajutat la digitalizarea bibliotecii Facultății „Justinian Patriarhul”

În vara acestui an, a început un proces de inventariere, catalogare şi digitalizare a titlurilor şi pu­blicaţiilor din fondul Bibliotecii Ecclesia a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. La începutul acestei săptămâni, voluntarii care au realizat acest demers au primit distincţii.

Începând din luna iulie, Biblioteca Ecclesia a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a intrat într-un amplu proces de digitalizare, reorganizare, inventariere și catalogare a fondului de carte. Activitatea a fost susținută de 9 voluntari, studenți și absolvenți ai Facultății de Litere a Universității din Bucu­rești, secția Biblioteconomie și Știința Informării, coordonați de conf. dr. Cristina Popescu, prodecan al Facultății de Litere, a transmis TRINITAS TV.

Luni, 2 noiembrie, aceștia au primit din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Diploma omagială şi medalia comemorativă a anului 2020. Evenimentul a avut loc în Sala de lectură „Teodor M. Popescu” a Facultății de Teologie bucureștene. Părintele prof. univ. dr. Ioan Moldoveanu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, a înmânat distincţiile echipei de voluntari, mulţumind tot­odată pentru efortul depus în realizarea acestui demers.

„Noi avem un proiect mai vechi şi am reuşit să materializăm ceea ce ne propusesem abia în ultimul an. Suntem într-o bibliotecă a Arhi­episcopiei Bucureştilor, ce a funcţionat întotdeauna în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, care cuprinde aproximativ 150.000 de volume, incluzând şi periodicele. Scopul proiectului este scoa­terea la lumină a acestei comori. Pentru acest lucru am achiziţionat un program performant, precum şi materiale care să ne ajute în demersul nostru. În acest context, am apelat la Facultatea de Litere, la doamna prodecan Cristina Popescu, care a acceptat să dea curs acestui parteneriat şi a trimis la biblioteca noastră voluntari de la departamentul de biblioteconomie, care în timpul verii şi-au sacrificat vacanţa şi au ajutat ca voluntari la catalogarea şi inventarierea unui număr de aproximativ 4.000 de volume. La acest efort a contribuit şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a oferit cazare şi masă celor care veneau din provincie”, a spus părintele decan Ioan Moldoveanu.

Coordonatoarea voluntarilor, conf. dr. Cristina Popescu, a mulţumit părintelui decan pentru distincţii și pentru încrederea acordată: „De la început ne-am simţit onoraţi de încrederea pe care aţi acordat-o atât specializării, cât şi studenţilor şi absolvenţilor noştri. Ceea ce ne-aţi mărturisit acum dovedeşte faptul că Dumnezeu a făcut să rodească frumos sămânţa pe care ne-a încredinţat-o a o sădi. Studenţii noştri sunt extrem de câştigaţi. S-au îmbogăţit foarte mult parcurgând acest traseu în incinta bibliotecii”.

Noul software implementat pentru digitalizarea Bibliotecii Ecclesia permite constituirea catalogului on-line de acces public cu toate publi­cațiile din fondul bibliotecii, realizarea permiselor de utilizator tipărite pe card, circulația publicațiilor în sistem electronic, precum și rezervarea, împrumutul și restituirea electronică a publicațiilor.