Distincții pentru preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor din partea Patriarhului României

Preoții de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor s‑au reunit la Palatul Patriarhiei astăzi, 23 decembrie, în cadrul ultimei ședințe din acest an declarat în Patriarhia Română an omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și an comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți. Cu acest prilej, clericii au primit distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care i‑a binecuvântat la final în cadrul unui moment solemn.

Preoții slujitori în instituțiile medicale și așezămintele sociale din Arhiepiscopia Bucureștilor s‑au întrunit luni, 23 decembrie, în Sala „Colloquium” a Palatului Patriarhiei, în cadrul ultimei ședințe administrative din acest an. Întâlnirea clericilor a fost prezidată de părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal coordonator în cadrul Sectorului social‑filantropic al Administrației Patriarhale, care a adresat un cuvânt de felicitare pentru activitatea desfășurată de preoții de caritate în acest an. Un cuvânt de mulțumire a transmis și părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, care a apreciat implicarea clericilor în proiectele desfășurate în acest an dedicat persoanelor suferinde, îndemnându‑i să sporească, în continuare, grija pentru cei pe care îi păstoresc.

În continuare, părintele Gheorghe Subțirică, slujitor la paraclisul Institutului Oncologic București, a prezentat „Molitfelnicul pentru preoții de caritate”, apoi toți preoții de caritate prezenți au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Diploma Anului omagial 2024 cu medalie comemorativă și un exemplar din lucrarea prezentată, apărută în acest an la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Întrunirea preoților de caritate s‑a încheiat printr‑un moment solemn în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, în mijlocul lor aflându‑se Întâistătătorul Bisericii noastre, care le‑a vorbit despre importanța misiunii lor pastorale între bolnavi și necesitatea intensificării constante a slujirii lor.

„Anul acesta a fost un an plin de activități filantropice. S‑a acordat o atenție sporită pastorației bolnavilor din spitale, din diferite așezăminte sociale, dar și de la casele lor. Această grijă deosebită pentru pastorația și îngrijirea bolnavilor a însemnat nu numai antrenarea clerului în pastorația bolnavilor, ci și a mirenilor în îngrijirea celor suferinzi. De aceea, am considerat că este necesar, ca semn de apreciere, să vă oferim Diploma Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor cu medalia comemorativă, pentru că activitatea preoților de caritate nu se vede imediat, ci pe parcurs, când sunt rezumate în Darea de seamă a activității eparhiei. Trebuie să continuăm grija pentru bolnavi. Patriarhia Română desfășoară peste 800 de programe sociale, între care grija pentru bolnavi este o parte importantă, care se completează cu atenția acordată persoanelor vârstnice, tinerilor și, în general, tuturor vârstelor”, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le‑a explicat clericilor prezenți faptul că termenul de „caritate”, dar și alți termeni folosiți în prezent în Biserică au fost creați de către misionarii creștini pentru a exprima anumite realități care erau noi pentru perioada respectivă.

„Este foarte important să reținem faptul că preoții noștri nu sunt numiți «capelani», ci «preoți de caritate», ceea ce înseamnă că accentul teologic cade pe această dimensiune spirituală. Cuvântul «caritate» este un cuvânt nou, creat de creștinism, ca și «agape». În antichitatea greacă se folosea cuvântul «eros» pentru «iubire», dar acesta însemna o iubire posesivă și acaparatoare și nu corespundea iubirii din Evanghelia lui Hristos, care este smerită și milostivă sau darnică. De aceea a fost creat de către creștinism un cuvânt nou corespunzător iubirii descoperite de Hristos și în Hristos. Această iubire s‑a numit «agape». În limba latină, însă, exista cuvântul «amor», dar nu și unul care să descopere iubirea descrisă de Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni. Sfântul Irineu de Lyon a creat cuvânt «charitas» de la «haris» din limba greacă, adică iubirea în care se manifestă harul dumnezeiesc, această iubire sfântă, dumnezeiască, smerită, milostivă, darnică. De aceea, opera de caritate este o operă jertfelnică, dăruire de sine fără așteptarea unei recompense. Ea se face pentru Hristos fără o răsplată imediată în lumea aceasta. Doctorii fără de plată au exprimat în modul cel mai direct îngrijirea bolnavilor prin iubirea numită «charitate»”, a spus Patriarhul României.

În încheiere, preoții de caritate au primit Agenda Anului Jubiliar al Patriarhiei Române, Pastorala Preafericirii Sale la Nașterea Domnului, intitulată „Nașterea lui Hristos - bucuria tuturor”, precum și un calendar ortodox pentru anul 2025. La rândul lor, clericii i‑au mulțumit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române și i‑au oferit un aranjament floral.