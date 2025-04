Sfințirea centrului parohiei ortodoxe române din Barcelona

Data: 28 Aprilie 2025

Parohia ortodoxă română „Sfântul Gheorghe” din Barcelona organizează zilele acestea mai multe evenimente dedicate sfințirii centrului ce se află la adresa: Calle Capella nr. 25, Barcelona.

Marți, 29 aprilie, de la ora 19:00, are loc Concertul de muzică bizantină „Învierea lui Hristos văzând”, susținut de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale din București. Acesta va avea loc la Bazilica „Santa Maria del Mar” (Plaça de Santa Maria, Ciutat Vella,1, Barcelona)

Miercuri, 30 aprilie, are loc conferința „Locul românilor între popoarele romanice și creștinismul”, susținută de academicianul Ioan‑Aurel Pop, președintele Academiei Române. Conferința are loc la sediul Universității din Barcelona ‑ Aula Magna, Calle Gran via de Les Cortes Catalanes nr. 585.

Tot miercuri, de la ora 17:30, are loc sfințirea centrului ortodox al Parohiei ortodoxe române „Sfântul Gheorghe” din Barcelona (Calle Capella nr. 25).

În ziua de 1 mai, Sfânta Liturghie va fi săvârșită la biserica românească de la ora 10:00, iar de la ora 18:30 are loc Concertul de muzică populară „Românie, țara mea de dor”, susținut de Ansamblul folcloric „Plăieșii” din Republica Moldova. Adresa: Teatrul Institutului La Salle‑Bonanova, Paseo de la Bonanova nr. 8, Sarrià‑Sant Gervasi, Barcelona.