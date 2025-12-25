În seara Ajunului Crăciunului, miercuri, 24 decembrie 2025, la Catedrala Patriarhală istorică din București a avut loc un concert de colinde, oferit ca dar muzical credincioșilor veniți la rugăciune pe Colina Bucuriei, susținut de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.
Prăznuire solemnă a Nașterii Fiului lui Dumnezeu pe Colina Bucuriei
Nașterea din Fecioară a Fiului lui Dumnezeu devenit Om „pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire” a fost celebrată cu bucurie și fast liturgic la Catedrala Patriarhală din București joi, 25 decembrie 2025. Credincioșii sosiți pentru a se împărtăși din bogatele daruri duhovnicești ale slăvitului praznic au luat parte la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.
Cele șase săptămâni de pregătire duhovnicească pe care credincioșii ortodocși le-au parcurs cu evlavie pentru a întâmpina cum se cuvine sărbătoarea Nașterii Domnului au fost încununate de participarea lor la Sfânta Liturghie săvârșită în ziua de Crăciun, zi în care întreaga creștinătate prăznuiește, după cuvintele Sfântului Ioan Damaschin, „singurul lucru nou sub soare”. La Catedrala Patriarhală, împreună cu Preafericirea Sa s-au rugat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și un ales sobor de clerici.
Știre în curs de actualizare..