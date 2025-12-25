Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Prăznuire solemnă a Nașterii Fiului lui Dumnezeu pe Colina Bucuriei

Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 25 Decembrie 2025

Nașterea din Fecioară a Fiului lui Dumnezeu devenit Om „pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire” a fost celebrată cu bucurie și fast liturgic la Catedrala Patriarhală din București joi, 25 decembrie 2025. Credincioșii sosiți pentru a se împărtăși din bogatele daruri duhovnicești ale slăvitului praznic au luat parte la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Cele șase săptămâni de pregătire duhovnicească pe care credincioșii ortodocși le-au parcurs cu evlavie pentru a întâmpina cum se cuvine sărbătoarea Nașterii Domnului au fost încununate de participarea lor la Sfânta Liturghie săvârșită în ziua de Crăciun, zi în care întreaga creștinătate prăznuiește, după cuvintele Sfântului Ioan Damaschin, „singurul lucru nou sub soare”. La Catedrala Patriarhală, împreună cu Preafericirea Sa s-au rugat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și un ales sobor de clerici.

Știre în curs de actualizare..

 

