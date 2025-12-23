Slujbă de pomenire pentru eroii Revoluției la Aeroportul Otopeni

În contextul ceremoniilor solemne dedicate eroilor Revoluției Române din decembrie 1989, astăzi, 23 decembrie, la Monumentul Eroilor Jandarmi din cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Otopeni, a avut loc un moment comemorativ. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a săvârșit slujba Parastasului pentru eroi, înconjurat de un sobor de preoți.

În cuvântul său, ierarhul a arătat că aducerea aminte de cei care s‑au jertfit pentru libertatea aproapelui este o datorie morală profundă a fiecărui român, întrucât prin sacrificiul lor au deschis drumul către o viață trăită în libertate și demnitate: „În această zi am săvârșit slujba de pomenire în memoria militarilor și jandarmilor care au murit în 23 decembrie 1989 aici la aeroport într‑o mare confuzie, așa cum a fost caracteristica generală a acelor zile. De asemenea, aceeași slujbă de pomenire a fost săvârșită și în celelalte locuri din București legate de jertfa celor care au ales să‑și dea viața pentru libertate, precum și în întreaga țară, acolo unde au avut loc asemenea jertfe, deoarece este o datorie fundamentală să ne rugăm pentru cei care și‑au dat viața pentru libertatea și demnitatea noastră. În calitate de creștini le purtăm o adâncă recunoștință, deoarece, prin jertfa lor, am redobândit libertatea de a ne exprima credința fără nici un fel de limitare sau opreliște. Este o datorie față de urmașii lor, părinții, soțiile și copiii care și astăzi, după 36 de ani, simt cu adâncă durere pierderea suferită în anul 1989. Mântuitorul Hristos spune: «Dragoste mai mare decât aceasta, ca cineva să‑și dea viața pentru semenii săi, nimeni nu are». Acești oameni, în majoritate tineri, iar aici, la Otopeni, exclusiv tineri, fiind vorba de militari în termen, au murit pentru ca România să poată lăsa în urmă regimul opresiv prin care a trecut, mai ales în primii săi ani, când țara întreagă a fost presărată cu închisori, lagăre de muncă și locuri de exterminare a intelectualității, a marilor patrioți și a aproximativ 3.000 de preoți ortodocși, dintre care câteva sute și‑au găsit sfârșitul în temnițele ororii comuniste. Așadar, avem toate motivele să‑i cinstim, să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor și să fim alături de familiile care, așa cum am spus, resimt și astăzi durerea pierderii suferite”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, pe acordurile Muzicii Militare Reprezentative a Jandarmeriei Române, la Monumentul Eroilor Jandarmi au fost depuse coroane de flori.