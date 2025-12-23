Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujbă de pomenire pentru eroii Revoluției la Aeroportul Otopeni

Slujbă de pomenire pentru eroii Revoluției la Aeroportul Otopeni

Galerie foto (25) Galerie foto (25) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 23 Decembrie 2025

În contextul ceremoniilor solemne dedicate eroilor Revoluției Române din decembrie 1989, astăzi, 23 decembrie, la Monumentul Eroilor Jandarmi din cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Otopeni, a avut loc un moment comemorativ. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a săvârșit slujba Parastasului pentru eroi, înconjurat de un sobor de preoți.

În cuvântul său, ierarhul a arătat că aducerea aminte de cei care s‑au jertfit pentru libertatea aproapelui este o datorie morală profundă a fiecărui român, întrucât prin sacrificiul lor au deschis drumul către o viață trăită în libertate și demnitate: „În această zi am săvârșit slujba de pomenire în memoria militarilor și jandarmilor care au murit în 23 decembrie 1989 aici la aeroport într‑o mare confuzie, așa cum a fost caracteristica generală a acelor zile. De asemenea, aceeași slujbă de pomenire a fost săvârșită și în celelalte locuri din București legate de jertfa celor care au ales să‑și dea viața pentru libertate, precum și în întreaga țară, acolo unde au avut loc asemenea jertfe, deoarece este o datorie fundamentală să ne rugăm pentru cei care și‑au dat viața pentru libertatea și demnitatea noastră. În calitate de creștini le purtăm o adâncă recunoștință, deoarece, prin jertfa lor, am redobândit libertatea de a ne exprima credința fără nici un fel de limitare sau opreliște. Este o datorie față de urmașii lor, părinții, soțiile și copiii care și astăzi, după 36 de ani, simt cu adâncă durere pierderea suferită în anul 1989. Mântuitorul Hristos spune: «Dragoste mai mare decât aceasta, ca cineva să‑și dea viața pentru semenii săi, nimeni nu are». Acești oameni, în majoritate tineri, iar aici, la Otopeni, exclusiv tineri, fiind vorba de militari în termen, au murit pentru ca România să poată lăsa în urmă regimul opresiv prin care a trecut, mai ales în primii săi ani, când țara întreagă a fost presărată cu închisori, lagăre de muncă și locuri de exterminare a intelectualității, a marilor patrioți și a aproximativ 3.000 de preoți ortodocși, dintre care câteva sute și‑au găsit sfârșitul în temnițele ororii comuniste. Așadar, avem toate motivele să‑i cinstim, să ne rugăm pentru odihna sufletelor lor și să fim alături de familiile care, așa cum am spus, resimt și astăzi durerea pierderii suferite”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, pe acordurile Muzicii Militare Reprezentative a Jandarmeriei Române, la Monumentul Eroilor Jandarmi au fost depuse coroane de flori.

 

Citeşte mai multe despre:   Revolutia din 1989  -   PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal  -   Aeroportul Henri Coandă  -   parastas
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Ultimele grupuri de colindători primiți de Patriarhul României Știri
    Ultimele grupuri de colindători primiți de Patriarhul României

    Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit în această seară, 22 decembrie, ultimele trei cete de colindători care au adus la Reședința Patriarhală, prin cântări tradiționale, vestea Nașterii Mântuitorului. Ca și în zilele precedente, Patriarhul României i-a întâmpinat în Salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală, lângă bradul împodobit, le-a ascultat colinda și i-a felicitat, oferindu-le la plecare daruri. 

    22 Dec, 2025
  • Colinde și daruri la Centrul de îngrijire Luxab Știri
    Colinde și daruri la Centrul de îngrijire Luxab

    În seara zilei de sâmbătă, 20 decembrie, bucuria sărbătorii Nașterii Domnului a fost trăită și de rezidenții Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice Luxab din București, care au participat la cea

    22 Dec, 2025
  • Vizite pastorale în cele trei regate scandinave Știri
    Vizite pastorale în cele trei regate scandinave

    În perioada 13‑21 decembrie 2025, odată cu apropierea praznicului Nașterii Domnului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a desfășurat mai multe vizite pastorale în

    22 Dec, 2025
TOP 6 Știri