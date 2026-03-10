Vizită pastorală la parohii din județul Dâmbovița

Data: 10 Martie 2026

Înaltpreasfinţitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a efectuat luni, 9 martie, o vizită pastorală în Protoieria Titu, județul Dâmbovița, la parohiile Românești, Lungulețu I, Crevedia II și Niculești, precum și în Protoieria Târgoviște Sud, la parohiile Dobra, Băleni Români și Ilfoveni.

Chiriarhul a evaluat la Parohia Ilfoveni stadiul lucrărilor de construcție a casei parohiale, iar la Parohia Românești a fost analizat progresul ridicării noii biserici și a îndemnat la demararea construcției casei parohiale. La Parohia Lungulețu I, unde a fost edificată capela mortuară și au fost realizate lucrări de sistematizare a curții bisericii, ierarhul a dat îndrumări pentru începerea lucrărilor la trapeză și la casa parohială, iar la Parohia Crevedia II a evaluat șantierul de pictură și a transmis recomandări privind finalizarea pardoselii, a picturii interioare și realizarea mobilierului bisericesc.

La Parohia Niculești, unde au fost realizate lucrări de refacere a acoperișului și a exteriorului bisericii, se are în vedere continuarea lucrărilor la clopotniță, iar la Parohia Dobra a fost evaluat stadiul lucrărilor de pictură. Totodată, au fost transmise recomandări privind construirea unei clopotnițe și a unei case parohiale. La Parohia Băleni Români, au fost stabilite sarcini referitoare la începerea lucrărilor de restaurare a picturii interioare.

La aceste întâlniri au participat și primarii localităților în care se află parohiile vizitate, care și‑au exprimat disponibilitatea de a sprijini proiectele aflate în derulare.

Preoții parohi i‑au prezentat ierarhului problemele cu care se confruntă, atât pe plan pastoral‑misionar, cât și pe plan administrativ‑patrimonial, cu privire la stadiul actual al lucrărilor și proiectele de viitor, primind îndrumări pentru derularea lor în condiții cât mai bune și conforme cu nevoile comunităților parohiale locale, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei. Pe parcursul vizitei, ierarhul a fost însoșit de părinți de la Centrul eparhial și de părinții protoierei.