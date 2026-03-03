Patriarhia Română în sprijinul pelerinilor români aflați în Israel

Patriarhia Română vine în sprijinul turiștilor și pelerinilor români aflați în Israel, pentru a‑i ajuta să părăsească zona de criză și să revină în siguranță în țară. Demersurile se desfășoară în colaborare cu Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și cu autoritățile guvernamentale competente. Singura rută posibilă pentru evacuarea turiștilor a fost prin Egipt. Până în prezent, mai multe grupuri de pelerini și turiști români au fost sprijinite să traverseze frontiera în condiții de siguranță.

Părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a explicat că majoritatea persoanelor aflate în zonele afectate de conflictul militar au reușit să părăsească Israelul în siguranță.

„Situația în Țara Sfântă este în continuare destul de dificilă și incertă. Atât ziua, cât și seara, au fost activate alarmele la Ierusalim din cauza lansării de rachete. Majoritatea pelerinilor români au reușit să părăsească Ierusalimul. Un grup de români veniți din Bacău a reușit să treacă granița cu Egiptul și se află în prezent la Cairo, unde așteaptă cursa Tarom din această seară către București. Există și persoane particulare, familii surprinse de izbucnirea conflictului, pe care le‑am sprijinit prin punerea în legătură cu ghizi sau șoferi români cu care colaborăm aici, în Țara Sfântă. De asemenea, noi, ca reprezentanți, am transportat cetățeni români către punctul de frontieră din zona Golfului Aqaba, la granița cu Egiptul. O parte dintre aceștia se află la Cairo și vor pleca spre București cu prima cursă Tarom, iar ceilalți sunt la Sharm el‑Sheikh și vor reveni în țară fie printr‑o cursă directă, dacă aceasta va fi disponibilă, fie prin alte orașe, precum Istanbul, de unde își vor continua drumul spre România. Mai există un grup de pelerini aflați în Betleem. În prezent nu știm dacă aceștia vor opta pentru evacuarea prin Egipt sau dacă vor aștepta redeschiderea spațiului aerian din Israel”, a explicat luni, 2 martie, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte pentru TRINITAS TV.

Toate activitățile de evacuare ale turiștilor români se desfășoară în coordonare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și cu alte autorități naționale, în permanentă legătură cu reprezentanțele diplomatice ale României din regiune.

