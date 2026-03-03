Slujire arhierească în Toracul Mare, Serbia

În prima duminică a Postului Mare, închinată triumfului Ortodoxiei, 1 martie, comunitatea Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Toracul Mare, Republica Serbia, s‑a bucurat de prezența Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. Acesta a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Bucuria duhovnicească a comunității a fost sporită de aducerea de către ierarh a unei icoane cu chipul Sfintei Mari Mucenițe Marina, care păstrează un fragment din sfintele ei moaște. Acest odor a rămas în biserica parohială spre închinare până astăzi, 3 martie.

După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a aprofundat legătura dintre taina venirii în lume a Mântuitorului și teologia icoanei: „Duminica Ortodoxiei nu reprezintă doar o comemorare istorică a biruinței dreptei credințe asupra iconoclasmului, ci o reafirmare vie a adevărului de credință mărturisit în Biserică. Ea este sărbătoarea Adevărului întrupat, pentru că cinstirea sfintelor icoane mărturisește realitatea Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Dacă Hristos S‑a făcut Om adevărat, atunci El poate fi reprezentat în icoană, iar chipul Său devine fereastră către Împărăția lui Dumnezeu”.

Preasfințitul Părinte Ieronim a evidențiat în cuvântul său și latura dinamică a credinței, amintind că mărturisirea dreptei credințe trebuie să se reflecte permanent în viața și faptele noastre.

„Ortodoxia nu este o simplă formulare doctrinară, ci viața Bisericii în Duhul Sfânt. Ea este fidelitate față de Hristos și comuniune în adevărul care mântuiește. Adevărata biruință a Ortodoxiei se arată atunci când chipul lui Hristos se luminează în faptele noastre, iar postul devine urcuș spre înnoirea inimii”, a spus ierarhul.

La momentul rânduit, Șerban Sebastian Manolea, consilier eparhial, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei.

La finalul slujbei, părintele paroh Cristian Popi a adresat un cuvânt de mulțumire chiriarhului pentru slujire și binecuvântare.

În continuare, Preasfințitul Părinte Ieronim și clerici din cuprinsul Episcopiei Daciei Felix au vizitat muzeul Fundației etnologice românești din localitatea Torac, unde se află și o biserică de lemn care se dorește a fi restaurată și sfințită.