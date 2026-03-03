Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Bucuria venirii primăverii la Parohia „Buna Vestire”‑Giulești

Bucuria venirii primăverii la Parohia „Buna Vestire”‑Giulești

Un articol de: Maria Alexandra Spânu - 03 Martie 2026

Prima zi a primăverii, 1 martie, a fost marcată și la Parohia „Buna Vestire”-Giulești din București cu bucurie și emoție, datorită copiilor care au pregătit o surpriză specială pentru femeile din comunitate. Cu mult entuziasm, cei mici au dăruit mărțișoare realizate manual, din lut și hârtie colorată, oferind astfel un dar simbolic. În zilele premergătoare sărbătorii, copiii au participat la ateliere creative organizate în cadrul parohiei, în fiecare duminică. Au realizat obiecte considerate simboluri ale primăverii. Fiecare mărțișor a fost lucrat cu atenție și grijă, purtând amprenta personală a micului creator. Prin gestul lor, copiii au reamintit tuturor că primăvara începe nu doar în natură, ci și în suflet. După Sfânta Liturghie, aceștia au oferit mărțișoarele mamelor, bunicilor și tuturor femeilor prezente în biserică, primind în schimb zâmbete și cuvinte de încurajare. Această inițiativă a fost o lecție despre dăruire, implicare și iubire față de aproapele. Copiii au învățat că valoarea unui dar nu stă în materialul din care este făcut, ci în dragostea și sinceritatea cu care este oferit. Parohia „Buna Vestire”-Giulesti oferă săptămânal cursuri gratuite de franceza, germană, engleza, șah, teatru și atelier de creatie art craft/pictură pentru 100 de copii.

