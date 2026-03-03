Bucuria venirii primăverii la Parohia „Buna Vestire”‑Giulești

Prima zi a primăverii, 1 martie, a fost marcată și la Parohia „Buna Vestire”-Giulești din București cu bucurie și emoție, datorită copiilor care au pregătit o surpriză specială pentru femeile din comunitate. Cu mult entuziasm, cei mici au dăruit mărțișoare realizate manual, din lut și hârtie colorată, oferind astfel un dar simbolic. În zilele premergătoare sărbătorii, copiii au participat la ateliere creative organizate în cadrul parohiei, în fiecare duminică. Au realizat obiecte considerate simboluri ale primăverii. Fiecare mărțișor a fost lucrat cu atenție și grijă, purtând amprenta personală a micului creator. Prin gestul lor, copiii au reamintit tuturor că primăvara începe nu doar în natură, ci și în suflet. După Sfânta Liturghie, aceștia au oferit mărțișoarele mamelor, bunicilor și tuturor femeilor prezente în biserică, primind în schimb zâmbete și cuvinte de încurajare. Această inițiativă a fost o lecție despre dăruire, implicare și iubire față de aproapele. Copiii au învățat că valoarea unui dar nu stă în materialul din care este făcut, ci în dragostea și sinceritatea cu care este oferit. Parohia „Buna Vestire”-Giulesti oferă săptămânal cursuri gratuite de franceza, germană, engleza, șah, teatru și atelier de creatie art craft/pictură pentru 100 de copii.