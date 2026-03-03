Moment aniversar pentru Seminarul Teologic Ortodox din Tulcea

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Cuvios Ioan Casian” din Tulcea a marcat sâmbătă, 28 februarie, împlinirea a 34 de ani de la înființare, printr‑un program liturgic și educațional dedicat elevilor, profesorilor și tuturor celor legați de activitatea instituției.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în capela seminarului tulcean de către Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoți, cadre didactice. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, evocând personalitatea Sfântului Cuvios Ioan Casian, mare dascăl al vieții duhovnicești și monahale. Totodată, a subliniat actualitatea scrierilor sale despre nevoință, rugăciune și discernământ sufletesc. „Am avut o zi de bucurie și de înălțare duhovnicească, în prima sâmbătă a Postului Mare, la Seminarul Teologic Ortodox «Sfântul Cuvios Ioan Casian» din Tulcea, cu prilejul hramului. Dumnezeiasca Liturghie ne‑a înălțat pe toți prin psalmi și cântări duhovnicești, ca să‑L lăudăm pe Dumnezeu, Cel minunat întru sfinții Săi. Iată, ne aducem aminte de această mare personalitate, Sfântul Cuvios Ioan Casian, cel care a plecat din părțile acestea și a dus cuvântul Evangheliei departe. Seminarul nostru teologic îl are ca ocrotitor pe acest mare sfânt dobrogean, ceea ce ne obligă pe fiecare dintre noi să fim la înălțimea chemării noastre. În același timp, căutăm să sădim în sufletul tinerilor seminariști dragostea față de cuvântul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, față de Sfântul Altar și față de valorile autentice ale neamului nostru”, a spus Preasfinția Sa.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Visarion l‑a hirotesit iconom stavrofor pe părintele profesor Avram Tudor Claudiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Cuvios Ioan Casian” din Tulcea. La final, a fost săvârșită slujba Parastasului în memoria preoților, profesorilor și elevilor seminariști trecuți la cele veșnice.