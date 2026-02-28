Sfințirea unei noi racle la un spital din Capitală

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, astăzi, 28 februarie, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Ioan Casian, la biserica Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București a avut loc slujba de sfințire a noii racle care va adăposti o părticică din sfintele moaște ale sfântului dobrogean, precum și a unui nou chivot, ambele rămânând în patrimoniul capelei spitalului. Cu acest prilej, părintele Ștefan Zară, consilier eparhial, a oficiat slujba de sfințire a noii racle, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Programul liturgic a început cu oficierea Utreniei, urmată de slujba sfințirii raclei și a noului chivot, iar apoi de Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, condus de părintele dr. Ștefan Zară, din care au făcut parte părintele protopop Ionuț Bărbulescu, de la Protoieria Sector 4 Capitală; părintele Florin‑Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române și slujitor la capela spitalului; părintele Cristian Antonescu, coordonator al preoților capelani din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor; părintele Radu Hagiu, inspector eparhial; părintele Vasile Florea, secretar la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Părintele Ștefan Zară a evidențiat bucuria sufletească de a participa la acest moment deosebit. „Este o mare bucurie pentru mine să fiu astăzi în mijlocul dumneavoastră și, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, să vă transmit binecuvântarea Preafericirii Sale. De asemenea, vă aduc prețuirea și recunoștința pentru activitatea pe care o desfășurați în acest spital, atât părintelui Florin-Ciprian Petre, cât și dumneavoastră, directori, manageri și cadre medicale, care vă îngrijiți cu atâta răbdare și responsabilitate de fiecare pacient. Nici o persoană din acest spital nu este trecută cu vederea, iar acest lucru se vede și în frumoasa colaborare pe care o aveți cu părintele slujitor. Bucuria de astăzi este sporită de faptul că ne‑am adunat în sobor pentru a sfinți racla Sfântului Cuvios Ioan Casian și pentru a‑I mulțumi lui Dumnezeu, în cadrul Sfintei Liturghii, pentru darurile revărsate asupra noastră. Transmitem, totodată, recunoștința și felicitările pe care Părintele Patriarh ni le‑a încredințat să le adresăm pentru lucrările frumos împlinite în această biserică: icoana, racla Sfântului Cuvios Ioan Casian și noul chivot al capelei”, a spus părintele Ștefan Zară.

La rândul său, părintele dr. Florin‑Ciprian Petre a adresat mulțumiri Întâistătătorului Bisericii noastre și tuturor celor care au sprijinit lucrările capelei spitalului. „Mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru înalta binecuvântare de a oficia Sfânta Liturghie în sobor la capela spitalului nostru. Mulțumesc conducerii spitalului pentru susținerea și sprijinul oferite în cei peste doi ani de când slujesc aici. Îi mulțumesc părintelui Ștefan Zară, precum și părintelui protopop Ionuț Bărbulescu, pe care îl cunosc de mai bine de douăzeci de ani. Le sunt recunoscător colegilor și prietenilor care s‑au rugat împreună cu noi. Am astăzi emoții mai mari ca de obicei, pentru că, atunci când am fost numit slujitor la acest spital, am simțit că Sfântul Cuvios Ioan Casian m‑a adus aici”, a spus părintele secretar patriarhal.

La sfârșit, Corina Gagiu, director de îngrijiri medicale la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, a vorbit despre importanța acestui eveniment. „Mă simt onorată să particip la acest eveniment organizat de părintele Florin-Ciprian Petre, care, de când este alături de noi, aduce lumină atât în viața pacienților, cât și în inimile noastre, ale cadrelor medicale. Putem spune că este un adevărat doctor al sufletelor și nu putem decât să îi fim recunoscători și să continuăm această frumoasă colaborare.”

La sfârșit, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost oferite mai multe diplome de vrednicie și distincții pentru cei care au sprijinit finalizarea proiectelor capelei spitalului. Diploma de onoare „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României” a fost oferită dr. Adrian Țîbîrnă, manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Ilenei Onoi și familiei Alina‑Elena și Cristian Cunitchi. Totodată, Ana Ifrim și Cătălin Blezneac au primit Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

Evenimentul a reprezentat un moment de profundă încărcătură spirituală pentru comunitatea spitalului, întărind legătura dintre slujirea pastorală și cea medicală.