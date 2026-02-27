Hramul atelierului de lumânări „Sfânta Muceniță Fotini” din Galați

Atelierul eparhial de lumânări „Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca” din cadrul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi‑a sărbătorit joi, 26 februarie, ocrotitoarea spirituală. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian s‑a aflat în mijlocul angajaţilor atelierului pentru a binecuvânta lucrarea desfășurată aici și a se ruga pentru odihna ostenitorilor trecuţi la cele veşnice, între cei pomeniţi aflându‑se şi Arhiepiscopul Antim Nica, în timpul căruia atelierul a fost înființat.

La momentul de rugăciune au participat ostenitori din administraţia eparhială şi personalul atelierului de lumânări. În cuvântul adresat celor prezenţi, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre luminarea vieţii Sfintei Fotini în urma întâlnirii cu Mântuitorul Iisus Hristos Însuși, dar şi despre mărturisirea ei ulterioră. De asemenea, Părintele Arhiepiscop a vorbit şi despre darul luminos al lumânării aşezat din dreapta credinţă în viaţa liturgică şi a apreciat priceperea personalului şi jertfelnicia celor ce lucrează aici pentru a întreţine lumina în sufletele lor şi ale credincioşilor.

„Sfânta Fotini L‑a descoperit pe Mântuitorul, Apa cea vie a harului, devenind o mărturisitoare a Lui în urcușul spre Sfânta Cruce și spre Înviere. A primit astfel numele de «Luminătoare», pentru că i‑a luminat pe mulți cu învățătura Domnului Hristos. Tot așa, în toate rugăciunile din întâia săptămână a Postului Mare, Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca este prezentată ca o făclie vie a pocăinței. Astăzi i‑am pomenit și pe frații noștri cei mai înainte adormiți, gândindu‑ne în mod special la ctitorul acestei luminoase și frumoase clădiri, vrednicul de pomenire Arhiepiscop Antim”, a declarat ierarhul pentru TRINITAS TV.

La final, chiriarhul i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi şi le‑a oferit daruri ostenitorilor fabricii de lumânări.

Atelierul eparhial de lumânări a fost construit între anii 1975 și 1977, în timpul arhipăstoririi vrednicului de pomenire ierarh Antim Nica al Dunării de Jos. Pe lângă spaţiul propriu‑zis de lucru care cuprinde echipamentele de bază, tipurile de matriţe utilizate în activitatea de confecţionare a lumânărilor, atelierul dispune şi de alte magazii şi depozite de materie primă. Lucrările de reamenajare a atelierului, precum şi dotarea acestuia cu echipamente care să optimizeze procesul de producţie, au fost realizate, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Casian, în anul 2016, ne‑a transmis părintele Rareș Bucur, consilier eparhial.