Evenimente duhovnicești în Mitropolia de Veria, Naousa și Kampania

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, s‑a aflat în perioada 20‑22 februarie în Mitropolia de Veria, Naousa și Kampania din Grecia. Vizita acestuia, ca delegat al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost prilejuită de instalarea noului stareț al Mănăstirii Panaghia Dovra, Preasfințitul Părinte Athenagora, Episcop de Domenikon.

La un an de la trecerea la Domnul a părintelui Pantelimon Corfiotakis, vineri seară, 20 februarie, Preasfințitul Părinte Athenagora a fost instalat ca stareț al așezământului monahal. Rânduiala a fost oficiată după Vecernie de un sobor de ierarhi condus de Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania. După rânduiala specifică, ierarhul a rostit un cuvânt în care l‑a felicitat pe noul stareț, subliniind totodată responsabilitatea pe care o are de a‑și călăuzi turma pe calea mântuirii.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a reliefat profunzimea legăturilor spirituale dintre Bisericile surori, evidențiind faptul că participarea unei delegații românești la acest eveniment festiv reprezintă o continuare firească a unei prietenii de lungă durată. „Mănăstirea Panaghia Dovra are legături cu Patriarhia Română. Sunt cunoscute acestea încă din vremea când Mitropolitul Pantelimon poposea la Iași, apoi la București, aducând întotdeauna bucurie și binecuvântare credincioșilor din România. De aceea, Mitropolitul de Veria a solicitat Preafericitului Părinte Patriarh și o prezență românească, pe lângă celelalte prezențe, la instalarea starețului Mănăstirii Panaghia Dovra în persoana Preasfințitului Episcop de Domenikon, Athenagoras, care a fost până în urmă cu șase luni protosinghel al acestei cunoscute mitropolii. A fost aici reprezentat Patriarhul Ecumenic prin Mitropolitul de Smirna, Patriarhia Alexandriei, Biserica Ortodoxă a Greciei. Suntem bucuroși că în biserică au fost și români. Nu doar cei veniți de la București, ci și alții, arătând comuniunea și permanenta dorință de a fi împreună, mai ales în astfel de momente”, ne‑a declarat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Sărbătoarea a continuat sâmbătă, 21 februarie, cu săvârșirea Sfintei Liturghii în paraclisul Bisericii „Sfântul Ierarh Luca al Crimeei” din incinta mănăstirii, de către Înaltpreasfințitul Părinte Bartolomeu, Mitropolit de Smirna, înconjurat de un sobor de arhierei, preoți și diaconi. După aceea, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru fostul stareț și s‑a desfășurat un simpozion dedicat acestuia la care au participat stareți și reprezentanți ai unor mănăstiri din Sfântul Munte Athos.

Duminică, 22 februarie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Antonie cel Nou” din Veria, înconjurat de un sobor de clerici greci și români.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a pus în lumină semnificația duhovnicească a Postului Mare drept un interval pedagogic esențial în urcușul spre mântuire: „Părinții Bisericii numesc această perioadă o școală a pocăinței. Fiecare dintre noi știe ce înseamnă o școală cu pretenții, o școală cu profesori buni și cu discipline sau materii pe măsură. Sunt oameni care și la vârste înaintate își amintesc de profesorii lor de vocație, profesori mari de la care au învățat și au ajuns oameni de nădejde în societate. Iar noi, în vremea Sfântului și Marelui Post, Îl avem pe cel mai mare profesor din câți au existat vreodată în istorie: Mântuitorul Iisus Hristos, Marele Învățător și Dumnezeu adevărat, venit în lume, Care ne cheamă pe toți, chiar și pe cei aflați pe margine de prăpastie. În Evanghelia de astăzi, Mântuitorul ne oferă primele lecții din acest răstimp al mântuirii care ne desparte până la sărbătoarea Învierii Domnului. În primul rând, cel mai greu lucru de împlinit pentru fiecare dintre noi rămâne iubirea celuilalt: iubirea celui de aproape și a celui de departe, dar mai ales a celui care ne‑a făcut rău. Ne mai învață Domnul astăzi cum să postim pentru a ne feri de privirile oamenilor. Mântuitorul ne spune că cei care fac fapte doar de ochii oamenilor rămân cu răsplătirea de aici. Cei care o fac cu discreție vor fi răsplătiți de Dumnezeu”.

La final, părintele arhimandrit Sosipatros Pitoulias, eclesiarhul acestui sfânt lăcaș, a mulțumit delegației românești pentru slujire.