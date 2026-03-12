Au fost deshumate moaștele Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț

Data: 12 Martie 2026

Astăzi , 12 martie 2026, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, județul Alba, a avut loc ceremonia de deshumare a moaștelor Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Slujba a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, la mormântul venerabilei monahii trecute în veșnicie în urmă cu aproape 37 de ani.

Alături de Întâistătătorul Eparhiei Alba Iuliei, la eveniment au fost prezenți membrii Comisiei de deshumare, numeroși clerici, monahiile străvechiului așezământ călugăresc de la Râmeț, în frunte cu maica stareță, stavrofora Apolinaria Barb, credincioși din cele două județe ale eparhiei, precum și apropiați ai Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț.

Din Comisia de deshumare au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, în calitate de președinte, precum și următorii membri: Răzvan‑Mihai Clipici, consilier patriarhal, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel; părintele lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicarul mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, în calitate de delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu; părintele arhimandrit Vasile Crișan, vicarul eparhial al Arhiepiscopiei Alba Iuliei; părintele conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în calitate de secretar; părintele arhimandrit Gavriil Vărvăruc, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Arhiepiscopia Alba Iuliei; Sorin‑Gabriel Pomană, secretarul eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, în calitate de delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu; stavrofora Apolinaria Barb, stareța Mănăstirii Râmeț; părintele arhimandrit Antonie Kătinean, duhovnicul Mănăstirii Râmeț, și monahia Nicodima Bălășcău, medic.

Rânduiala specială săvârșită la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț a presupus descoperirea sfintelor moaște, conform prevederilor stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, scoaterea cu grijă a relicvelor în afara mormântului și așezarea osemintelor într‑o raclă de lemn realizată special pentru acest eveniment solemn. În tot acest timp, au fost citite fragmente din slujba Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț. După ritualul deshumării, cinstitele moaște au fost purtate în procesiune de către clericii slujitori, monahii și mirenii prezenți, de la mormântul situat în incinta așezământului monahal la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, timp în care au fost cântate cu multă evlavie fragmente din slujba Sfintei Cuvioase Filotimia de la Mănăstirea Râmeț.

Apoi, în lăcașul de cult, a avut loc ultima parte a ceremoniei de deshumare. La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a rostit un cuvânt duhovnicesc în care a reliefat virtuțile luminoase ale Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț și importanța acestui eveniment. În continuare, clericii prezenți au venerat cu multă evlavie relicvele Sfintei Cuvioase Filotimia. În următoarea perioadă, cinstitele moaște ale venerabilei monahii de la Râmeț vor fi depuse temporar într‑o încăpere specială din incinta așezământului monahal. Aici, se va desfășura procesul de pregătire adecvată care precede așezarea relicvelor în raclă, sub atenta supraveghere a conducerii Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț și a delegaților Centrului eparhial din Alba Iulia.

Chip de mamă evlavioasă și monahie smerită

Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, s‑a născut la data de 30 aprilie 1896, în satul Bălănești, județul Buzău, primind la botez numele Filofteia. A fost căsătorită cu binecredinciosul Ioan Manolache, Dumnezeu binecuvântându‑i cu doisprezece copii pe care i‑a crescut în frica lui Dumnezeu, în ascultare și cu simțul răspunderii. După moartea soțului, în anul 1959, Filofteia Manolache a intrat în obștea viețuitoarelor Mănăstirii Râmeț. A fost tunsă în monahism la data de 30 aprilie 1974 de către însuși fiul său, Sfântul Cuvios Dometie, primind numele de Filotimia.

Maica Filotimia Manolache a trecut la Domnul în data de 22 iulie 1989, la vârsta de 93 de ani. Cu puțin timp înainte de mutarea la cereștile locașuri, monahia și‑a anunțat ucenica de chilie că Sfântul Dometie i s‑a arătat și a înștiințat‑o că va pleca la Domnul. Ulterior, s‑a pregătit cum se cuvine, spovedindu‑se și primind Sfânta Euharistie. Apoi, s‑a întors la chilie și i‑a mărturisit ucenicei sale că Sfântul Dometie îi mulțumește pentru grija pe care a avut‑o față de ea și că va fi pomenită pentru jertfa sa. Sfânta Cuvioasă Filotimia a fost înmormântată la Mănăstirea Râmeț, locul unde a trăit cu credință și smerenie în ultimii ani ai vieții.

Proclamarea solemnă a canonizării monahiei Filotimia Manolache de la Râmeț, precum și a altor 15 femei românce cu viață sfântă, a avut loc recent, în data de 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală din București. Monahia Filotimia va fi cinstită în data de 6 iulie a fiecărui an, alături de Sfântul Cuvios Dometie, cu titulatura „Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv”. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc în data de 29 iunie 2026, cu prilejul sărbătorii hramului Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț.