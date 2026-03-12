Promovarea ofertei educaționale teologice în Arhiepiscopia Craiovei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în zilele de 10 şi 11 martie au avut loc activități de promovare, în judeţele Gorj şi Dolj, a ofertei educaţionale a unităţilor de învăţământ vocaţional din Arhiepiscopia Craiovei: Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova şi Liceul Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu‑Jiu.

Delegaţiile instituțiilor de învățământ au prezentat ofertele școlare pentru anul școlar 2026‑2027, precum și profilurile viitorilor candidați. Pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial la Sectorul învățământ, a mulţumit Părintelui Mitropolit Irineu pentru sprijinul constant și implicarea activă în dezvoltarea și promovarea învățământului teologic din regiunea Oltenia. Părintele consilier a subliniat importanța colaborării între preoţii din parohii și cadrele didactice pentru disciplina Religie din județele Dolj și Gorj, evidențiind modul în care susținerea pastorală și administrativă contribuie la creșterea calității procesului educațional.

Pr. prof. dr. Lucian Dodenciu și pr. prof. Ștefan Vătafu, directori ai Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova, respectiv ai Liceului Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu‑Jiu, au prezentat detalii cu privire la calendarul sesiunilor de admitere la cele două unități de învățământ. Au evidențiat nu doar termenele și condițiile de înscriere, ci și beneficiile educaționale și spirituale pe care elevii le pot dobândi urmând programele acestor instituții. Au fost discutate avantajele unui parcurs educațional în cadrul Seminarului și Liceului Teologic, incluzând formarea temeinică în disciplinele teologice, dezvoltarea abilităților morale și civice, precum și oportunitățile de implicare în viața comunității și în activități pastorale.

Delegații Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova au prezentat, într‑un mod detaliat și structurat, oferta educațională universitară disponibilă, evidențiind specificul principalelor specializări, precum Teologie Pastorală și Arte Vizuale. Au fost expuse programele de master și studiile doctorale, accentuându‑se oportunitățile de aprofundare teologică, cercetare academică și implicare în proiecte culturale și sociale. Prezentarea a inclus informații despre curriculum, metodologiile de predare și activitățile extracurriculare, subliniind modul în care facultatea pregătește studenții pentru diverse cariere în domeniul religios, educațional sau cultural. Această ofertă universitară a fost prezentată ca o continuare firească a formării începute în școlile teologice, facilitând o tranziție lină și coerentă de la nivelul liceal la cel universitar.

Pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, a completat prezentarea cu informații despre dotările moderne ale facultății și dezvoltarea acesteia în ultimii ani.

Pr. prof. Neofit Stănciulescu și prof. Carmen Oprea, inspectori de specialitate pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratelor Școlare din județele Dolj și Gorj, au prezentat participanților o expunere detaliată privind modalitățile de implementare a ofertelor educaționale în unitățile de învățământ din regiune.