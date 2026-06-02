Rusaliile la Catedrala Episcopală din Slobozia

Praznicul Pogorârii Sfântului Duh a fost sărbătorit duminică, 31 mai, şi la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Slobozia, județul Ialomița, după rânduiala liturgică specială. Sfânta Liturghie și Vecernia plecării genunchilor au fost săvârșite de PS Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro. Cântările liturgice au fost intonate de studenți şi elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, dirijați de părintele Alexandru Daniel Vasile, consilier eparhial și cadru didactic al instituției de învățământ.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Vincențiu a subliniat importanța praznicului Cincizecimii, evidențiind lucrarea Duhului Sfânt în viața Bisericii și a credincioșilor.

După Sfânta Liturghie, a fost săvârșită Vecernia plecării genunchilor, în cadrul căreia au fost rostite cele șapte rugăciuni speciale și au fost binecuvântate frunzele de nuc, simbol al limbilor ca de foc ce s‑au pogorât asupra Sfinților Apostoli. La final, ierarhul a binecuvântat credincioșii prezenți, îndemnându‑i să trăiască în lumina Duhului Sfânt.