Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Rusaliile la Catedrala Episcopală din Slobozia

Rusaliile la Catedrala Episcopală din Slobozia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 02 Iunie 2026

Praznicul Pogorârii Sfântului Duh a fost sărbătorit duminică, 31 mai, şi la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Slobozia, județul Ialomița, după rânduiala liturgică specială. Sfânta Liturghie și Vecernia plecării genunchilor au fost săvârșite de PS Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro. Cântările liturgice au fost intonate de studenți şi elevi ai Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, dirijați de părintele Alexandru Daniel Vasile, consilier eparhial și cadru didactic al instituției de învățământ.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Vincențiu a subliniat importanța praznicului Cincizecimii, evidențiind lucrarea Duhului Sfânt în viața Bisericii și a credincioșilor.

După Sfânta Liturghie, a fost săvârșită Vecernia plecării genunchilor, în cadrul căreia au fost rostite cele șapte rugăciuni speciale și au fost binecuvântate frunzele de nuc, simbol al limbilor ca de foc ce s‑au pogorât asupra Sfinților Apostoli. La final, ierarhul a binecuvântat credincioșii prezenți, îndemnându‑i să trăiască în lumina Duhului Sfânt.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Episcopală din Slobozia  -   Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri