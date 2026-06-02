Sărbătoarea Cincizecimii la catedrala din Târgoviște

Numeroși târgovișteni au participat, în Catedrala arhiepiscopală din istorica cetate de scaun munteană, duminică, 31 mai, cu prilejul sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh (Cincizecimea), la Sfânta Liturghie săvârșită de IPS Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal.

În cuvântul său de învățătură, ierarhul a evocat profunzimea teologică și dimensiunea misionară a Cincizecimii, adevărată zi a identității, unității și misiunii creștine, sărbătoare ce‑L are în centru pe Duhul Sfânt, Cel care ține Biserica unită și inspiră aprofundarea valorilor creștine în viața cotidiană, precum și Cel care i‑a inspirat pe apostoli și pe ucenici, dăruindu‑le acel extraordinar curaj și călăuzindu‑i până la marginile pământului pentru a propovădui bucuria Evangheliei lui Hristos, după cum ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Din soborul care s-a rugat împreună cu ierarhul locului au făcut parte pr. dr. Ionuț Adrian Ghibanu, vicar eparhial, și pr. prof. univ. dr. Marian Vâlciu, prorector al Universității „Valahia” din Târgoviște.

În cadrul sfintei slujbe, Înaltpreasfinția Sa l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Adrian Davidoiu, absolvent al Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, pe seama Parohiei Voinești I, Protoieria Târgoviște Nord, judeţul Dâmboviţa. După aceea, în cadrul Vecerniei speciale a sărbătorii, chiriarhul a binecuvântat frunzele de nuc care amintesc de darurile Sfântului Duh pogorâte asupra Sfinților Apostoli, sub chipul limbilor de foc.