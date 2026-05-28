A fost lansat noul site al Episcopiei Oradiei

Data: 28 Mai 2026

Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei are bucuria de a anunța lansarea noului site oficial al eparhiei, disponibil la adresa: episcopia‑oradiei.ro.

Noul site al Episcopiei Oradiei se dorește a fi nu doar un instrument de informare, ci și un spațiu de întâlnire cu realitatea actualizată a Bisericii Ortodoxe Române din Bihor. Platforma aduce în prim‑plan noutățile eparhiale, reflectând ritmul constant al vieții bisericești atât la nivelul Centrului eparhial, cât și în parohiile din întreg județul Bihor, oferind deopotrivă și repere din viața Bisericii la nivel central, principalele evenimente și inițiative din cadrul Patriarhiei Române.

Un loc important îl ocupă galeriile foto și materialele media, care surprind momente semnificative din viața liturgică, din activitatea pastoral‑misionară și din lucrarea social‑filantropică desfășurată în cadrul Episcopiei Oradiei. Prin acestea, cei interesați pot avea o imagine mai apropiată și mai concretă asupra modului în care Biserica este prezentă în viața comunității.

Un spațiu aparte este dedicat celor trei catedrale reprezentative ale Ortodoxiei orădene, repere ale credinței și continuității vieții bisericești din aceste locuri. Vizitatorii pot descoperi aici vechea Biserică cu Lună, un simbol identitar al orașului Oradea, noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului”, cunoscută și sub numele de „Catedrala cu Soare”, devenită în ultimii ani unul dintre cele mai importante repere spirituale și arhitecturale ale municipiului, precum și Biserica Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din cartierul Velența, considerată „străvechea” sau prima catedrală a românilor ortodocși bihoreni. Fără cuvinte, acestea mărturisesc credința, statornicia și memoria unei comunități care și‑a păstrat și prețuit identitatea de‑a lungul timpului, în polifonia culturală, etnică și confesională ce a definit și definește Oradea.

În același timp, site‑ul oferă o perspectivă de ansamblu asupra instituțiilor care contribuie, în maniera specifică, la această lucrare. Sunt prezentate lucrarea admirabilă și inițiativele Asociației Filantropia Oradea, activitatea academică a Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” din Oradea, precum și misiunea educațională complexă desfășurată de Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, care acoperă toate nivelurile de învățământ preuniversitar: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Toate acestea conturează împreună o imagine coerentă a implicării Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei în viața socială și educațională a comunității.

De asemenea, noul site pune în lumină mănăstirile și schiturile din cuprinsul Eparhiei Oradiei, locuri de liniște și rugăciune, fie că sunt așezate în inima orașului, slujind lui Dumnezeu și omului în mijlocul ritmului grăbit al vieții cotidiene, fie că sunt retrase în zone mai liniștite, chemând la reculegere, la regăsire și la redescoperirea unui sens mai adânc al vieții.

Totodată, pentru a păstra continuitatea și memoria instituțională, vechiul site al episcopiei rămâne disponibil în continuare sub formă de arhivă - eparhiaortodoxaoradea.ro. Acesta poate fi consultat pentru a accesa articole, relatări și materiale referitoare la slujiri, evenimente și momente importante din trecutul Eparhiei Oradiei.

Invităm pe toți cei interesați să viziteze noul site și să descopere bogăția vieții bisericești din cadrul Episcopiei Oradiei.

(Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei)