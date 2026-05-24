Moment de bucurie pentru o parohie din Capitală

În Duminica a 7‑a după Paști, zi în care au fost pomeniți Sfinții Părinți de la Sidonul I Ecumenic de la Niceea, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”‑Huedin din București. În cadrul slujbei, Preasfinția Sa l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Aurel‑Badea Nicula, pe seama Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul”‑Dristor din Protoieria Sector 3 Capitală.

Programul liturgic de duminică a debutat la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”‑Huedin cu săvârșirea slujbei Utreniei. În continuare, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte părintele Ionuț Bărbulescu, protoiereu al Protoieriei Sector 4 Capitală, părintele paroh Florentin Nectarie Antasiuc, și alți clerici.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pasajului evanghelic de la Ioan (17, 1‑13), Preasfinția Sa a subliniat valoarea spirituală și istorică a Sinodului I Ecumenic de la Niceea, din anul 325.

„Sinodul I Ecumenic, convocat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, a reunit numeroși mărturisitori ai credinței. Care este adevărul transmis de unele documente foarte prețioase, unele dintre ele descoperite sau accesibile abia în ultimii ani? Un document descoperit relativ recent ne spune, iubiți credincioși, că dintre cei 318 părinți adunați la Sinodul de la Niceea, doar 11 nu purtau pe trupurile lor semnele persecuțiilor. Ce însemnau aceste semne? Mâini și picioare amputate, răni adânci și urmele suferințelor îndurate pentru Hristos Domnul. [...] Unul dintre episcopii aduși la sinod fusese închis timp de 22 de ani și, în fiecare an, după cum mărturisesc izvoarele, era supus martiriului. Într‑un an i se tăia un picior, în altul o mână, degetele, nasul, urechile sau îi erau scoși ochii. Atunci când Sfântul Împărat Constantin l‑a văzut adus de alții la sinod, atât de mutilat încât cu greu mai semăna cu un om, i‑a spus: «Te cinstesc pe tine, martir al lui Hristos, care porți multe cununi». Apoi l‑a acoperit cu mantia sa imperială, spunând că el este cel care o merită cu adevărat”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, ierarhul a adresat un cuvânt de felicitare noului preot, părintele Aurel‑Badea Nicula: „Părintele provine din județul Dâmbovița și, dintr‑o omisiune, nu a fost trecut și numele Nicolae de la botez, deși numele primite la botez sunt mai importante decât cele înscrise în actul de identitate. De aceea, părintele poartă ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, dar și pe cea a Sfântului Ioan Gură de Aur. Nădăjduim ca părintele să fie un trăitor pe măsura ocrotitorilor săi spirituali. Îl felicit, în numele Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe părintele Aurel, care s‑a ostenit mulți ani și în slujirea misionară de la Radio TRINITAS, înainte de această nouă etapă a slujirii sale. Aici s‑a implicat cu multă dăruire, după puterile și dragostea pe care le‑a avut”.

De asemenea, părintele paroh Florentin Nectarie Antasiuc a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru slujire și binecuvântare: „Astăzi este o dublă bucurie pentru comunitatea noastră: mai întâi, pentru faptul că sunteți în mijlocul nostru și ați săvârșit Sfânta Liturghie, iar apoi pentru darul pe care l‑ați făcut acestei comunități și, în mod special, părintelui Aurel, prin hirotonia sa întru preot, după ce, în urmă cu 6 ani, tot Preasfinția Voastră l‑ați hirotonit în treapta de diacon”.

La final, părintele Aurel‑Badea Nicula i‑a oferit Preasfinției Sale un frumos buchet de flori.