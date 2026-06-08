Au debutat cursurile pentru obținerea gradelor clericale la București

99 de clerici din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei participă în această săptămână la cursurile pastoral‑misionare organizate de Arhiepiscopia Bucureștilor, în vederea obținerii gradelor profesionale Definitiv și Gradul II. Deschiderea sesiunii din acest an a avut loc astăzi, 8 iunie, prin săvârșirea Sfintei Liturghii în Biserica „Sfânta Ecaterina”, Paraclis universitar, de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal.

În perioada 8‑18 iunie 2026, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București se desfășoară cursuri în vederea obținerii gradelor profesionale de către clericii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

La finalul Sfintei Liturghii care i‑a unit în rugăciune pe cursanți, ierarhul a evidențiat necesitatea formării continue a clericilor pentru a răspunde provocărilor întâlnite de omul contemporan: „Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne‑a învrednicit să deschidem cursurile preoțești cu Sfânta Liturghie. Cursurile, care altădată durau și câte două luni, au ajuns acum la o săptămână. După cum ne spune și Evanghelia de astăzi, trebuie să folosim acest timp scurt cu înțelepciune, nu preocupându‑ne de mâncare, băutură sau îmbrăcăminte. Cursurile acestea sunt interesante și încearcă să vă ofere noi instrumente pentru noile provocări pe care le întâlnim în activitatea noastră pastorală de zi cu zi și, așa cum simțiți la parohiile în care slujiți, vă puteți da seama că este nevoie de o permanentă pregătire pentru a putea răspunde la tot soiul de provocări care pun la încercare lucrarea Bisericii în societate: necredința, secularizarea, înmulțirea mișcărilor sincretiste sau oculte, agnosticismul și foarte multe alte lucruri incompatibile cu credința noastră creștină mântuitoare. Pentru a nu pierde din cei care ne‑au fost încredințați nouă și ale căror suflete Dreptul Judecător le va cere din mâinile noastre, să ne pregătim să putem face față acestor provocări. Asta presupune citirea permanentă a Scripturilor, fiindcă oamenii doresc să audă că ceea ce le predicăm este fundamentat pe învățătura Apostolilor. (...) Trebuie să ne pregătim nu numai în domeniul disciplinelor noastre teologice, ci trebuie să abordăm interdisciplinar problemele pe care le avem mai ales cu tinerii, care suferă de o mulțime de adicții. Celor vechi s‑au adăugat plaga drogurilor și dependența de tehnologie. Pentru a putea pătrunde în tainele sufletelor lor și pentru a înțelege cum aceste adicții lucrează în mod înrobitor asupra conștiinței lor trebuie studiu și cercetare, trebuie văzute rezultatele la care au ajuns psihologii, sociologii și cei care se ocupă cu comportamentul tinerilor și al oamenilor de astăzi în general, pentru că nu numai tinerii au devenit dependenți de aceste lucruri. Pentru orice alt lucru trebuie să fim bine pregătiți, ca oricând suntem abordați de un credincios care are probleme sau de cineva care vrea să ne provoace cu întrebări viclene, noi să avem întotdeauna instrumentele prin care să răspundem mulțumitor fiecăruia”.

La rândul său, părintele lect. dr. Cosmin Pricop, decanul instituției de învățământ teologic, i‑a mulțumit ierarhului pentru slujire și le‑a adresat un cuvânt participanților la cursuri: „Urăm bun-venit tuturor celor sosiți la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București pentru cursurile preoțești care se desfășoară în această săptămână. Sperăm că în aceste zile pe care le veți petrece aici la cursuri veți afla mai multe lucruri și veți vedea sau revedea cadre didactice care, în colaborare cu Arhiepiscopia Bucureștilor, au elaborat tematici care să vă fie de folos. Facultatea de Teologie Ortodoxă este în primul rând o școală a Bisericii, iar responsabilitatea noastră este pentru formarea studenților, dar și a absolvenților și clericilor care vin din când în când pentru aceste cursuri preoțești”.

Despre condițiile necesare înscrierii la cursurile pentru obținerea gradelor clericale ne‑a vorbit părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor: „Aceste cursuri sunt organizate de Arhiepiscopia Bucureștilor în strânsă legătură cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, deoarece cei mai mulți dintre conferențiari sunt profesori universitari ai acestei instituții. Cursurile au mai multe roluri. În primul rând, ele reprezintă un prilej extraordinar de întâlnire a participanților cu profesorii pe care i‑au avut în facultate. În al doilea rând, formarea continuă a clerului reprezintă o preocupare permanentă a Bisericii Ortodoxe Române. (...) Pentru înscrierea la cursuri este necesară vechime în slujirea diaconiei sau a preoției, pentru că experiența pastorală pe care o dobândești în slujirea ca preot sau diacon nu poate fi echivalată cu anumite studii. Pe de altă parte, este necesară o activitate foarte frumoasă la unitatea de cult, fie că vorbim despre parohie sau despre mănăstire. Cursurile acestea sunt foarte practice: ele abordează probleme pastorale și misionare cu care clericii se confruntă în activitatea lor de zi cu zi, astfel încât să răspundă cât mai bine unor provocări constante. Anul acesta s‑au înscris 99 de clerici din toate eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 63 la gradul Definitiv și 36 la Gradul II. Cursurile se desfășoară în fiecare zi, de dimineața până seara, fiecare având o parte de predare și una de seminarizare. De asemenea, aceste cursuri sunt întregite de slujirea împreună a Sfintei Liturghii și a Vecerniei, astfel încât bucuria cursanților să fie deplină. Săptămâna viitoare va avea loc evaluarea participanților, care se va face miercuri printr‑o probă scrisă și joi printr‑o probă orală”.

Totodată, arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul, a vorbit despre scopul participării la aceste cursuri: „Participarea preoților la cursurile pentru obținerea gradelor clericale este foarte importantă nu atât pentru atingerea unor etape firești în parcursul profesional, cât mai ales pentru asigurarea unei pregătiri continue foarte necesare în pastorația credincioșilor. Chiar dacă ne referim la cunoștințele teologice fundamentale, și aici este nevoie de o reîmprospătare și o reactualizare. Când vorbim despre pastorația credincioșilor, lucrurile sunt cu atât mai evidente, pentru că aspectul dinamic al tradiției Bisericii presupune nu o inovare sau o reinterpretare a mesajului evanghelic, ci o permanentă actualizare a acestuia. Aceste cursuri au în vedere atât preocupările duhovnicești ale credincioșilor, cât și necesitățile catehetice și pastorale din viața unei parohii”.