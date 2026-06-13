Pomenirea de 40 de zile a domnului Peter (Petru) Peterson

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat astăzi, 13 iunie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Sfântul Anton”‑Curtea Veche, Paraclis Patriarhal. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit și slujba de pomenire a lui Peter (Petru) Peterson, la 40 de zile de la trecerea acestuia la cele veșnice.

După slujba ceasurilor, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori la această biserică și la alte parohii din București. În timpul slujbei, la care au participat numeroase rude, apropiați și cunoscuți ai celui adormit, au fost înălțate rugăciuni pentru iertarea păcatelor și odihna sufletului lui Petru Peterson, mutat la Domnul în ziua de 6 mai, la venerabila vârstă de 85 de ani.

În continuare, ierarhul a săvârșit slujba Parastasului, înconjurat de un ales și numeros sobor de slujitori, din care au făcut parte: arhim. Clement Haralam, mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale; pr. Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal; pr. Costin Spiridon, consilier patriarhal; pr. Remus Marian, consilier patriarhal; pr. Florin Nectarie Busuioc, protopop al Protoieriei Sector 3 Capitală; pr. Marius Mihail Desagă, parohul Bisericii „Sfântul Anton”‑Curtea Veche, Paraclis Patriarhal; ieroschim. Iosif Cismaș, duhovnicul Mănăstirii Mihai Vodă; pr. Gheorghe Zaharia; pr. Ciprian Florin Apetrei; arhid. Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal; arhid. Gheorghe‑Cristian Popa, consilier patriarhal; arhid. Dumitru Ojog, precum și alți slujitori.

La sfârșitul slujbei, Preasfinția Sa, pornind de la textul evanghelic care a fost rânduit pentru a fi citit în această zi, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat importanța virtuții nejudecării aproapelui: „Prima parte a Evangheliei ne vorbește despre efortul de a nu‑i judeca pe semenii noștri. Mântuitorul spune ascultătorilor Săi: «Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu judecata cu care veți judeca, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, cu aceea vi se va măsura» (Matei 7, 1‑2). Iar viața de zi cu zi ne arată, pe de o parte, cât de relativă este părerea noastră despre semeni și cât de puține lucruri cunoaștem chiar și despre persoanele alături de care trăim. De aceea, Mântuitorul ne învață să nu cădem în această ispită, care a devenit o obișnuință. La televiziune, la radio, peste tot ne criticăm unii pe alții, vedem doar întunericul din semenii noștri. Adeseori, oamenii care au un comportament foarte evanghelic, foarte corect, foarte etic din punct de vedere social, se simt îndreptățiți să‑i judece pe cei care suferă de diferite patimi, numite mai nou «adicții». Dar, adeseori, Dumnezeu îngăduie ca aceste persoane, care o viață întreagă au strălucit prin conduită ireproșabilă, să cadă în patimile pe care le‑au condamnat la semenii lor, tocmai ca să se împlinească cuvântul Mântuitorului”.

Pornind de la un alt îndemn din Evanghelia de astăzi, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a reliefat importanța protejării și respectului pentru cele sfinte, oferindu‑l pe regretatul Petru Peterson drept un exemplu luminos de împlinire a acestei porunci: „«Nu dați cele sfinte câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor» (Matei 7, 6). Aceste cuvinte se referă la comoara adevărului de credință, descoperit nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, față de care trebuie să avem un respect deosebit. Nu sunt potrivite glumele necuviincioase în care amestecăm lucruri legate de viața duhovnicească, de viețile sfinților, cu cele ale lumii acesteia [...]. Domnul Petru Peterson are acest merit deosebit, pentru care a și fost onorat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu cea mai înaltă distincție, Crucea Patriarhală, căci a achiziționat icoane, fresce, sculpturi bisericești, artă creștină, nu pentru a o comercializa, ci pentru a o salva ca să nu ajungă printre străini, care nu cunosc importanța spirituală a acestor lucruri sfinte. Le‑a trecut pe toate printr‑un proces de conservare, de restaurare și le‑a pus la dispoziția credincioșilor pentru a fi admirate. Colecția dânsului de artă medievală, cu icoane pe lemn, icoane pe sticlă, Evanghelii, argintărie, broderie, fresce salvate din unele biserici dărâmate sau restaurate, a fost încredințată Patriarhiei Române, care a organizat o expoziție permanentă în Palatul Patriarhiei și care este o valoare extraordinară. Dar dincolo de valoarea aceasta intrinsecă stă valoarea salvării, a gestului de a salva acest patrimoniu românesc, care este atât de scump sufletului nostru. Toate acestea sunt legate de generații întregi de creștini care și‑au mângâiat sufletul și au luminat mintea și s‑au încurajat pentru a duce lupta vieții mai departe”.

În cele din urmă, ierarhul a subliniat importanța pomenirii de 40 de zile în tradiția ortodoxă: „Astăzi, când ne rugăm la împlinirea a 40 de zile de la trecerea sa la cele veșnice, gândindu‑ne la tradiția Bisericii noastre, care ne învață că la 40 de zile după moarte sufletul omului se prezintă în fața Dreptului Judecător, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru a primi - cum spune în Evanghelia pe care am auzit‑o - cei care au făcut cele bune, învierea vieții, și cei care au făcut cele rele, învierea osândirii. Noi ne rugăm Bunului Dumnezeu ca, pentru faptele bune pe care le‑a săvârșit, pentru credința pe care a mărturisit‑o, pentru viața lui de împărtășire, să așeze sufletul lui acolo unde sfinții se odihnesc, în Împărăția cea neînserată a Preasfintei Treimi, iar familiei să‑i dăruiască mângâiere și pace”.

După aceea, soborul de slujitori, familia și cei apropiați au mers la mormântul celui adormit, la Cimitirul Iancu Nou, pentru a săvârși un Trisaghion.