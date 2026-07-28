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Piatra de temelie pentru biserica Schitului Lapoș din Dărmănești

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Data: 28 Iulie 2026

În ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, 27 iulie, la Schitul Lapoș din orașul Dărmănești, județul Bacău, a fost sfințit locul și a fost pusă piatra de temelie pentru noua biserică cu hramul „Sfânta Treime”. Din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al eparhiei.

La Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire au participat părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, părintele protopop Costel Mareș, părintele inspector eparhial Constantin Răzvan Popovici, alături de preoți din împrejurimi, autorități locale și numeroși credincioși.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a evocat istoria vechii vetre monahale, întemeiată la începutul secolului al XVIII‑lea, și a subliniat că, după o lungă perioadă în care viața monahală a încetat, candela rugăciunii a fost reaprinsă prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și prin stăruința credincioșilor și a autorităților locale. Ierarhul a arătat că reînființarea Schitului Lapoș și începerea lucrărilor la noua biserică reprezintă un semn al continuității vieții duhovnicești în acest loc.

Părintele protosinghel Efrem Docan, starețul așezământului monahal, a exprimat recunoștință față de Dumnezeu și față de ierarhii eparhiei pentru reînființarea schitului.

Schitul Lapoș a fost reînființat la 1 iunie 2026. Terenul destinat noii biserici a fost pus la dispoziție cu sprijinul autorităților locale, iar coordonarea lucrărilor de construire a fost încredințată părintelui stareț Efrem Docan.

 

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