Cuplurile cu 50 de ani de căsătorie, sărbătorite la Suceava

În zilele de 24 și 25 iulie 2026, Sala „Pimen” a Centrului eparhial Suceava a găzduit festivitatea dedicată cuplurilor care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie. Evenimentul, organizat de Primăria Municipiului Suceava în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, a reunit, pe parcursul celor două zile, aproape 200 de familii, alături de copii, nepoți și apropiați.

Manifestarea a fost prilej de recunoștință față de familiile care, prin credință, statornicie și dăruire reciprocă, au oferit comunității un exemplu de viață și au mărturisit, timp de cinci decenii, valoarea fidelității și a responsabilității în viața de familie.

La începutul festivității, primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a adresat un cuvânt de bun-venit, mulțumindu‑le sărbătoriților pentru mărturia unei vieți trăite împreună și pentru moștenirea morală și spirituală lăsată generațiilor următoare. Totodată, edilul a evidențiat puterea familiilor de a rămâne unite atât în momentele de bucurie, cât și în cele de încercare.

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a fost transmis de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al eparhiei. În cuvântul chiriarhului s-a subliniat că iubirea conjugală se împlinește prin răbdare, iertare, responsabilitate și purtare de grijă reciprocă, iar o căsnicie care a ajuns la cinci decenii de împreună‑viețuire reprezintă o binecuvântare nu doar pentru cei doi soți, ci și pentru familie și societate. Totodată, a fost evocată imaginea aurului care își descoperă strălucirea după trecerea prin foc, asemenea familiei care își păstrează unitatea și credincioșia în mijlocul încercărilor vieții.

La finalul mesajului, a fost înălțată o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu pentru binecuvântarea revărsată asupra familiilor în cei 50 de ani de viață împreună.