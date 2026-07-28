Sfinţirea Schitului „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din judeţul Argeş

Data: 28 Iulie 2026

Biserica Schitului „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din judeţul Argeş a fost sfințită luni, 27 iulie. Slujba de sfințire a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, înconjurat de un sobor de slujitori. Schitul îi are ca ocrotitori pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și pe Sfântul Ioan Botezătorul. La acest eveniment deosebit au participat numeroși credincioși, veniți să se roage și să se bucure împreună de binecuvântarea noului așezământ monahal.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Altarul de vară de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

La final, a fost săvârșită slujba de pomenire pentru toți binefăcătorii acestui sfânt lăcaș, ca semn de recunoștință și rugăciune pentru jertfelnicia și sprijinul lor la zidirea și înfrumusețarea bisericii.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a oferit distincții și medalii mai multor persoane care au sprijinit și au contribuit la ridicarea Schitului „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, în semn de recunoștință pentru implicarea, dăruirea și jertfelnicia lor.

Aflat într‑un peisaj spectaculos, la cota 1.000 de pe Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, schitul a fost înființat la 1 iulie 2012, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, ca altar de rugăciune în care sunt pomeniți toți cei care au contribuit la construirea celebrului drum montan. Din aprilie 2020, obștea monahală este păstorită de părintele arhimandrit Ioan Traian Danci, perioadă în care schitul a cunoscut o amplă dezvoltare. Pe lângă construirea noii biserici, au fost extinse chiliile, au fost amenajate spații pentru pelerini, curtea interioară a fost reconfigurată, versantul nordic a fost consolidat, iar drumul de acces a fost reabilitat. În prezent, Schitul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” reprezintă un loc de rugăciune și pelerinaj din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, fiind totodată un simbol al recunoștinței față de cei care au făcut posibilă construirea unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume, Transfăgărășanul, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.