Zi de sărbătoare la Mănăstirea Cocoș din județul Tulcea

Mănăstirea Cocoș din județul Tulcea a îmbrăcat luni, 27 iulie, haine de sărbătoare, cu prilejul prăznuirii Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Visarion a evidențiat chipul luminos al Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, model de credință, milostenie și iubire față de cei aflați în suferință, subliniind darul tămăduirii cu care Dumnezeu l‑a înzestrat.

„Zi de bucurie și de binecuvântare astăzi la Mănăstirea Cocoș, în ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, mare sfânt deosebit de cinstit în lumea ortodoxă și, în special, de poporul român. Am săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în această lavră duhovnicească a nordului Dobrogei și, în același timp, am binecuvântat și am sfințit noile icoane în mozaic care au fost realizate la intrarea în mănăstire. Ne bucurăm pentru această nouă înfrumusețare a sfântului lăcaș și Îl rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze și să ajute obștea Mănăstirii Cocoș, pe toți slujitorii, închinătorii și binefăcătorii ei. Îl rugăm, de asemenea, pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi toți și să ne tămăduiască de orice boală sufletească și trupească. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon ne rămâne înainte de toate ca un chip al iubirii milostive și al slujirii aproapelui. El a primit de la Dumnezeu darul tămăduirii și l‑a pus în slujba celor aflați în suferință, fără să ceară nimic în schimb, mărturisind prin întreaga sa viață că adevăratul Tămăduitor al sufletelor și al trupurilor este Dumnezeu”, a spus ierarhul.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Visarion, împreună cu slujitorii și membrii obștii monahale, a săvârșit slujba de sfințire a noilor icoane în mozaic care împodobesc intrarea în incinta obștii monahale.