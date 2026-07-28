Hramul unei parohii misionare din Teleorman

Credincioșii Parohiei „Sfântul Mucenic Pantelimon” din Baldovinești, județul Teleorman, l‑au avut luni, 27 iulie, în mijlocul lor, pe Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din sobor au făcut parte părintele Constantin Dina, protopop de Videle, părintele Costin Danu, parohul bisericii, părintele arhidiacon Dumitru Gabor, alături de alți preoți și diaconi.

În omilia rostită la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Galaction a evidențiat chipul luminos al Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, subliniind că viața acestuia ne arată că adevărata vindecare își are izvorul în Dumnezeu, iar darurile primite trebuie puse în slujba aproapelui.

„Sfântul Mare Mucenic Pantelimon ne învață că omul nu poate fi cu adevărat tămăduitor al trupului dacă nu este, mai întâi, un slujitor al lui Dumnezeu și al aproapelui. El a unit știința medicinei cu puterea credinței, iar mâinile sale au devenit mâini ale milostivirii și ale iubirii creștine. Nu a căutat averea și slava acestei lumi, ci a privit către Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor. Pentru credința sa, a primit cununa muceniciei, rămânând până la sfârșit statornic în mărturisirea lui Hristos. Sfântul Pantelimon ne cheamă și pe noi să fim aproape de cei aflați în suferință, să alinăm durerea, să‑l întărim pe cel deznădăjduit și să nu trecem nepăsători pe lângă nevoia aproapelui. Într‑o lume în care omul are nevoie nu doar de vindecare trupească, ci și de pace sufletească, pilda Sfântului Pantelimon rămâne deosebit de actuală. Să‑i cerem în rugăciune mijlocirea și să urmăm, după putere, exemplul său de credință, milostenie și dragoste față de oameni”, a spus Preasfinția Sa.

De asemenea, ierahul l‑a felicitat pe părintele paroh Costin Danu pentru întreaga activitate pastorală și pentru implicarea în viața comunității, apreciind osteneala depusă în slujirea credincioșilor.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.