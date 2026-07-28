Rugăciune către sfântul tămăduitor la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța

Numeroși credincioși constănțeni au participat luni, 27 iulie, la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, prăznuită cu evlavie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța. Manifestările dedicate ocrotitorului și tămăduitorului celor aflați în suferință au început în ajun, prin tradiționala procesiune cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion pe străzile municipiului Constanța.

În ziua de prăznuire, constănțenii au participat la Sfânta Liturghie săvârșită la Altarul de vară al Catedralei Arhiepiscopale de Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre viața plină de credință și jertfelnicie a Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, subliniind binecuvântarea pe care acesta o revarsă asupra credincioșilor care îi cer mijlocirea cu credință și smerenie. „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon este, pentru catedrala noastră, unul dintre cele mai de preț odoare, alături de cinstitele moaște ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion, de asemenea tămăduitori. Sfântul Pantelimon este cinstit pentru viața sa bineplăcută lui Dumnezeu, pentru credința sa puternică și pentru jertfa pe care a adus‑o lui Hristos. Dumnezeu l‑a rânduit să fie de folos celor aflați în suferință și celor care îi cer ajutorul cu credință și nădejde. Prin rugăciunile sale, mulți credincioși primesc întărire, mângâiere și, după voia lui Dumnezeu, tămăduire. El rămâne un model de iubire, milostenie și jertfelnicie pentru aproapele. Cinstirea Sfântului Pantelimon la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța este un prilej de mare bucurie duhovnicească. Credincioșii vin cu nădejde și își așază sufletele înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon îi învață să nu‑și piardă credința în încercările vieții, iar prin mărturia vieții sale, el ne îndeamnă să rămânem statornici în credință și iubire”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

La finalul slujbei, ierarhul i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți.