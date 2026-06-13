Festivitate de premiere la Centrul de Excelență din Onești, Bacău

Data: 13 Iunie 2026

Finalul anului de activitate 2025–2026 al Centrului de Excelență „Pași spre succes” Bacău a fost marcat în Onești printr‑o festivitate dedicată elevilor care s‑au remarcat prin rezultate deosebite și implicare constantă în activitățile educaționale desfășurate pe parcursul anului școlar.

Evenimentul a reunit elevi, cadre didactice, părinți și reprezentanți ai instituțiilor partenere care susțin dezvoltarea educației de performanță în județul Bacău. Printre invitați s‑au numărat inspectorul școlar pentru învățământ primar, prof. Elena Hărătău, prof. înv. primar Daniela‑Cristina Mocondoi, prof. înv. primar Rodica Leonte, inițiatoarea proiectului și președinta Asociației Învățătorilor din județul Bacău, prof. ing. Lenuța Teșulă, directorul Școlii Gimnaziale „Emil Racoviță” din Onești, precum și Ionuț Tenie, directorul Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” din Onești.

Desfășurat sub egida Inspectoratului Școlar Județean Bacău, a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și a Asociației „Pași spre succes”, proiectul urmărește identificarea și susținerea elevilor cu aptitudini deosebite, oferindu‑le oportunități suplimentare de formare și dezvoltare într‑un mediu educațional adaptat nevoilor lor.

„În anul școlar 2025–2026, activitățile Centrului de Excelență s‑au desfășurat în șase centre din județ, contribuind la formarea unei comunități educaționale orientate spre performanță, creativitate și dezvoltare personală. Oferta curriculară a programului a fost concepută pentru a valorifica resursele umane și materiale disponibile, răspunzând intereselor elevilor și așteptărilor părinților prin metode didactice moderne și activități adaptate nivelului de pregătire al participanților.

La Centrul de Excelență nr. 3 Onești, testarea inițială organizată la 27 septembrie 2025 a reunit 203 elevi din clasele a III‑a și a IV‑a, dintre care 91 au fost admiși și au urmat cursurile programului. La evaluarea finală au participat 89 de elevi, rezultatele obținute reflectând implicarea și perseverența acestora pe parcursul întregului an școlar.

Un rol important în desfășurarea activităților l‑au avut cele 16 cadre didactice voluntare care au coordonat procesul educațional. Prin profesionalism și dedicare, acestea au contribuit la crearea unui cadru favorabil dezvoltării competențelor și valorificării potențialului fiecărui elev.

În cadrul festivității au fost evidențiate rezultatele obținute de participanți și contribuția profesorilor implicați în proiect, momentul reprezentând atât o recunoaștere a eforturilor depuse, cât și un îndemn la continuarea parcursului educațional orientat spre excelență.

Prin activitățile desfășurate, Centrul de Excelență „Pași spre succes” continuă să reprezinte un reper în promovarea performanței școlare și în susținerea elevilor capabili de rezultate deosebite, contribuind la formarea unei generații pregătite să răspundă provocărilor societății contemporane”, a declarat coordonatorul centrului, prof. Liliana Purice.