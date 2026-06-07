Moment de sărbătoare la Parohia Găneasa din județul Ilfov

În Duminica Tuturor Sfinților, 7 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a poposit în mijlocul credincioșilor Parohiei Găneasa din cadrul Protopopiatului Ilfov Sud, unde a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramurile „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron”, urmată de Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La final, Preasfinția Sa a oferit distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, persoanelor care au sprijinit lucrările de restaurare și înfrumusețare a sfântului lăcaș.

Din soborul care a slujit împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte: părintele protoiereu Ioan Bondar de la Protoieria Ilfov Sud; părintele Claudiu‑Adrian Marola, secretar în cadrul Cancelariei Protoieriei Ilfov Sud; părintele protos. Ioachim Feniuc, egumenul Schitului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Găneasa, Protoieria Ilfov Sud; părintele Nicolae‑Mădălin Țugui, parohul Parohiei Găneasa; diaconul Adrian Butuc, precum și alți clerici.

Potrivit rânduielii tradiționale, sfântul lăcaș a fost înconjurat, iar zidurile au fost unse în semnul Sfintei Cruci cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă. În piciorul Sfintei Mese din Sfântul Altar a fost așezat un cilindru în care s‑au depus actul de sfințire și o casetă cu sfinte moaște mucenicești, după care Prestolul a fost spălat, stropit cu agheasmă, uns cu Sfântul și Marele Mir și pecetluit la cele patru colțuri cu icoanele Sfinților Apostoli și Evangheliști. Ulterior, după așezarea acoperămintelor și a obiectelor liturgice necesare slujirii, pictura murală și icoanele de pe catapeteasmă au fost unse cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă.

La finalul rânduielii de târnosire, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a rostit un cuvânt de învățătură, în care a subliniat importanța sfințirii bisericii ca moment de binecuvântare și înnoire duhovnicească pentru întreaga comunitate parohială.

„Este un moment plin de bucurie sfântă, un moment binecuvântat atât pentru credincioșii Parohiei Găneasa, pentru părintele paroh Nicolae‑Mădălin Țugui, cât și pentru toți binefăcătorii acestei parohii. Sfințirea acestei biserici ne cheamă să înmulțim rugăciunile pentru cei dragi din familiile noastre, pentru cei care au plecat în lumea veșniciei, dar și pentru cei vii, care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, potrivit tradiției noastre, în ziua sfințirii unei biserici ortodoxe românești, toți credincioșii ortodocși prezenți pot intra în Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă, pentru a se ruga în taină și pentru a aduce o mică jertfă din obolul lor, urmând a fi pomeniți de părinții slujitori ai Sfântului Altar”, a arătat Preasfinția Sa.

În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. La momentul rânduit, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în care a arătat importanța Duminicii Tuturor Sfinților și lucrarea Duhului Sfânt în viața Bisericii.

„Sărbătoarea Tuturor Sfinților a fost rânduită de Biserică în prima duminică după Pogorârea Sfântului Duh, pentru că fără prezența Sfântului Duh în viața noastră nu există sfințenie. Astfel, se arată că scopul trimiterii Duhului Sfânt în lume este ca oamenii să devină sfinți, iar rostul Bisericii lui Hristos, constituită în Duhul Sfânt, este sfințirea oamenilor. Suntem obișnuiți să vorbim despre sfințenie, despre sfinți și despre acest limbaj atât de familiar al Bisericii. Însă, atunci când ne întrebăm ce este sfințenia în sine, este greu de găsit o definiție simplă. Sfințenia se manifestă în lumea aceasta, în creația lui Dumnezeu, dar nu este din lumea aceasta; sfințenia este Însuși Dumnezeu prezent în lume, dar Care nu este din lume. De aceea, tot ceea ce apare ca sfânt sau sfințenie în lumea aceasta își are izvorul unic în Dumnezeu, Singurul Sfânt în Sine și prin Sine. La Pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor, în chip de limbi de foc (Fapte 2), aceștia îi botează pe cei ce cred în Hristos în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh (Matei 28, 19). Astfel, harul sfințeniei este dăruit Bisericii, pentru ca oamenii să poată deveni sfinți. Toți oamenii sunt chemați să devină sfinți, dar devin sfinți doar cei care răspund chemării lui Dumnezeu și cultivă comuniunea cu El, Cel Unul Sfânt. Condiția sfințeniei, a desăvârșirii omului, este păstrarea comuniunii cu Hristos Dumnezeu, Care a zis: «Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în Mine și Eu întru el, acela aduce roadă multă, că fără Mine nu puteți face nimic» (Ioan 15, 5). (...) Puterea sfințeniei, promisă și dăruită de Hristos prin Duhul Sfânt, s‑a arătat peste toți sfinții care au răsărit în toate generațiile, în cursul istoriei Bisericii, dintre credincioșii care au făcut lucrător harul Duhului Sfânt primit la Botez, prin viață curată, prin credință dreaptă și prin dragoste jertfelnică. (...) Sfinții sunt oameni care, prin harul lui Dumnezeu și prin nevoință statornică, au biruit patimile și au dobândit virtuțile, ajungând la o stare de înfrânare, răbdare, smerenie și iubire, la o vie comuniune cu Dumnezeu în rugăciune”.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul‑vicar patriarhal l‑a felicitat pe părintele Nicolae‑Mădălin Țugui, parohul bisericii, pentru întreaga activitate, oferindu‑i din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rangul de iconom stavrofor.

De asemenea, au fost oferite mai multe dis­tincții celor care s‑au evidențiat în susținerea lucrărilor: Raul Gabriel Niculae, primarul comunei Găneasa, a fost distins cu Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni; Mihai și Iulia Stoica au primit Ordinul „Maica Domnului Oranta” pentru mireni; Mircea Tudor, Ion și Paula Manole au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni; Mihai Bran a primit Diploma Omagială 2026 - Anul omagial al pastorației familiei creștine: Consiliul parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Comitetul parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

În încheiere, părintele paroh Nicolae‑Mădălin Țugui a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul oferit și pentru purtarea de grijă deosebită arătată Parohiei Găneasa din cadrul Protoieriei Ilfov Sud. De asemenea, acesta i‑a mulțumit Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru prezența în mijlocul credincioșilor, săvârșirea rânduielilor sfinte și bogatul cuvânt de învățătură.