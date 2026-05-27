1.500 de copii la ediția a II‑a a Festivalului „Zâmbet de copil”, la Zalău

Episcopia Sălajului a organizat cea de‑a doua ediție a Festivalului „Zâmbet de copil”, desfășurată în balonul acoperit de la Clubul Divino din Zalău. Evenimentul a reunit aproximativ 1.500 de copii din municipiu și din localitățile învecinate, susținuți de o echipă de 100 de voluntari.

La deschiderea evenimentului, care a avut loc joi, 21 mai, a fost prezent Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, care a rostit o rugăciune și a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare, subliniind bucuria și speranța pe care le aduc copiii în viața Bisericii: „Ne regăsim la a doua ediție a Festivalului «Zâmbet de copil» și, așa cum spune numele, îi vedem pe copii bucuroși, în felul lor frumos de a face lucrurile. I‑am adunat în ziua hramului catedralei noastre pe copii, pe părinți, pe bunici, pe dascăli, pe preoți, ca să dăm mărturie despre ceea ce înseamnă tinerețea Ortodoxiei la toate vârstele”.

Pr. Doru‑Vasile Gârboan, coordonatorul Departamentului de tineret al Episcopiei Sălajului, a prezentat programul și partenerii implicați, fiecare instituție și asociație fiind reprezentată pe scena centrală. Momentele artistice de deschidere au fost susținute de elevi și copii din unitățile de învățământ partenere, precum și de dansatorii Clubului Sportiv Alegria.

Programul de anul acesta a fost organizat pe nouă zone de activități, prin care fiecare copil a putut trece pe rând. La intrare, participanții au primit un flyer cu activitățile propuse, iar la fiecare zonă au adunat câte o ștampilă; pe baza flyerelor cu cel puțin șase ștampile, copiii au fost recompensați la final cu cadouri și pizza.

Festivalul a fost organizat de Episcopia Sălajului, cu sprijinul Primăriei Municipiului Zalău, al Consiliului Județean Sălaj și al Asociației Filantropia Porolissum, în parteneriat cu numeroase instituții, asociații și unități de învățământ din municipiu: Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”, Liceul de Artă „Ioan Sima”, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, Colegiul Național „Silvania”, Biblioteca Județeană, ATOS, ProTeatru, IMPACT CNS, Consiliul Local al Tinerilor, Crucea Roșie, Clubul Sportiv Școlar, Clubul Sportiv Alegria și mulți alții, alături de profesori de religie și de cei 100 de voluntari.