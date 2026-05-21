Ceremonie dedicată Zilei Eroilor în Parcul Carol I din Capitală

Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 21 Mai 2026

În ziua praznicului Înălțării Domnului, 21 mai, începând cu ora 12:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I din București, Ministerul Apărării Naționale a organizat o ceremonie militară dedicată Zilei Eroilor, sărbătoare națională a poporului român. Evenimente similare au avut loc și la alte monumente și cimitire din Capitală.

Ceremonia a început cu un moment de reculegere în memoria eroilor neamului, urmat de intonarea Imnului de stat al României. Părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți militari, a săvârșit o slujbă de pomenire pentru toți „eroii, ostașii și luptătorii români din toate locurile și din toate timpurile”.

În continuare, mai multe oficialități civile și militare au prezentat alocuțiuni cu prilejul acestei zile de comemorare și au rostit solemn numele unor eroi români căzuți la datorie. La finalul ceremoniei, au fost depuse mai multe coroane de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut și a avut loc constituirea dispozitivului de defilare pentru prezentarea onorului.

Tot la ora 12:00, clopotele tuturor bisericilor din cuprinsul Patriarhiei Române au răsunat în memoria eroilor români.

Ziua Eroilor a fost decretată sărbătoare națională care să fie celebrată „cu mare fast religios, școlar, militar și național” în Ziua Înălțării Domnului prin Decretul-Lege nr. 1693 din 4 mai 1920, în semn de recunoștință pentru eroii care au căzut în Primul Război Mondial. Decizia a fost reconfirmată de Parlamentul României în anul 1995 și în anul 2003 prin Legea nr. 379. De asemenea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a instituit ca în ziua Înălțării Domnului să se facă cinstirea și pomenirea eroilor, hotărâre consfințită prin deciziile sinodale din 1999 și 2001, când a primit statutul de Sărbătoare Națională Bisericească.

 

