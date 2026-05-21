Hramul istoric al Mănăstirii Neamț, sărbătorit de praznicul Înălțării Domnului

Praznicul Înălțării Domnului a adunat și în acest an numeroși credincioși la hramul istoric al Mănăstirii Neamț. Anul acesta, sărbătoarea a fost cu atât mai specială, întrucât a coincis cu cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Sărbătoarea a început încă din ajun, prin săvârșirea slujbei Privegherii săvârșită de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, iar în dimineața zilei de joi, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți doi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Cea mai veche așezare monahală din Moldova se bucură, an de an, de prezența a sute de pelerini veniți din toate colțurile țării pentru a participa la praznicul Înălțării Domnului, hramul istoric al Mănăstirii Neamț.

Încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii s‑au așezat la rând pentru a se închina la moaștele Sfântului Cuvios Paisie Velicicovschi, ale Sfântului Simeon din Muntele Minunat și ale Sfântului Necunoscut, așezate spre cinstire în biserica mare a mănăstirii. De asemenea, pelerinii s‑au rugat și înaintea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, datând din anul 665, pictată în cetatea Lida și dăruită de împăratul bizantin Ioan al VIII‑lea Paleologul domnitorului Alexandru cel Bun, în anul 1429.

Înainte de săvârșirea Sfintei Liturghii, soborul slujitorilor și credincioșii au participat la slujba Sfințirii apei, oficiată în fața agheasmatarului mănăstirii. Slujba a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

După slujba de binecuvântare, ierarhii, soborul de clerici și credincioșii au mers în procesiune cu icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului până în curtea Mănăstirii Neamț. Acolo, la un Altar special amenajat, a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu cei doi ierarhi, înconjurați de un numeros sobor de preoți și diaconi.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a evidențiat în cuvântul său semnificația duhovnicească a praznicului Înălțării Domnului și chemarea fiecărui creștin la comuniunea cu Dumnezeu prin viața Bisericii:

„Praznicul de astăzi ne îndeamnă să ne apropiem cu frică și cu cutremur. Pe de o parte, să stăm în Casa lui Dumnezeu, adică în Ierusalimul cel duhovnicesc. Să nu vă îndepărtați de Ierusalim, pentru că aici primim Dumnezeiescul Har.

Aici primim binecuvântarea Harului lui Dumnezeu. Aici avem putința de a ne apropia de Domnul și șederea de‑a dreapta lui Dumnezeu. Reluarea cinstirii de împărați, așa cum am fost zidiți, se face numai prin binecuvântarea lui Dumnezeu.

Ne atingem de Domnul cu frică și cu cutremur atunci când primim Dumnezeieștile Taine, dar acestea noi le primim doar în Biserică. De aceea suntem chemați de praznicul de astăzi să primim binecuvântarea Domnului Hristos Cel înviat și bucuria pe care El a revărsat‑o asupra sfinților Săi ucenici și apostoli, care mai apoi au stăruit în această bucurie, în templu, în rugăciuni și cântări. Să fie și starea pe care noi să o avem astăzi, la acest mare praznic. Să ne întoarcem la casele noastre cuprinși de această bucurie duhovnicească și de binecuvântarea Domnului Hristos, Care, deși Se înalță la ceruri, nu ne părăsește.

Deși pleacă să Se așeze de‑a dreapta Tatălui, nu pleacă singur, ci ia cu Sine și firea noastră omenească, îndumnezeită, schimbată prin harul Învierii. Și noi am fost destinați acestei șederi în slava lui Dumnezeu. De aceea, să conștientizăm această chemare, această binecuvântare și această șansă de a ne reașeza în starea de împărat, anthropos și privitori în sus, la Dumnezeu”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a adresat celor prezenți un cuvânt de binecuvântare:

„Este mare, înălțătoare și cuprinzătoare această sfântă sărbătoare în care sunt arătate învățăturile de credință cele mai importante pentru viața Lui și pentru viața noastră. Faptul că Domnul Hristos S‑a înălțat la cer, faptul că S‑a așezat cu trupul de‑a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, faptul că a făgăduit venirea Duhului Sfânt, faptul că a anunțat cea de‑a doua Lui venire - aceste învățături de credință au legătură cu viața noastră și cu viața lumii, căci noi suntem chemați să privim cu inima acolo unde S‑a înălțat Domnul Hristos, să avem bucuria că Dumnezeu ne cheamă de‑a dreapta Sa, că dorește Dumnezeu să fim vase cinstite, de bună trebuință, pentru sălășluirea Duhului Sfânt și să fim în stare de veghe pentru a fi pregătiți pentru venirea Lui”.

Totodată, părintele arhimandrit Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, a mulțumit tuturor celor care au înfrumusețat și în acest an, prin prezența lor, sărbătoarea hramului istoric, bucurându‑se de binecuvântarea revărsată de Dumnezeu.

Manifestările dedicate hramului s‑au încheiat cu slujba Parastasului pentru ctitorii așezământului monahal și pentru eroii neamului care s‑au jertfit de‑a lungul timpului pentru apărarea credinței, a demnității și a țării.