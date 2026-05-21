Duminica familiei la biserica brâncovenească din Făgăraş

Un articol de: Natalia Corlean - 21 Mai 2026

Comunitatea bisericii brâncovenești „Sfântul Nicolae” din Făgăraș marchează, în ultimii ani, Duminica Familiei, prin diverse evenimente și activități. Anul acesta, expoziția de fotografii de familie, ajunsă la cea de‑a patra ediție, a purtat titlul „Generaţii”. Imaginile surprind legăturile dintre copii, părinți, bunici și străbunici, evenimentul reprezentând un prilej de comuniune și de mai bună cunoaștere între familiile comunității, precum și o modalitate de întărire a unității și de celebrare a valorilor familiei. Expoziția a fost inaugurată duminică, 17 mai, după Sfânta Liturghie.

În după‑amiaza aceleiași zile, la sediul Protopopiatului Făgăraș, a avut loc un eveniment dedicat familiilor din comunitate. Participanții s‑au bucurat de activități recreative, jocuri și de o agapă. La final, pr. protopop Iulian David și‑a exprimat bucuria de a găzdui un astfel de eveniment și a felicitat familiile prezente.

Ziua Internațională a Familiei este marcată anual în lume în data de 15 mai, iar Biserica Ortodoxă Română sărbătorește, în duminica cea mai apropiată de această dată, Duminica Familiei Creștine. 

 

  • Lansare de carte în Parohia Curechiu, Hunedoara
    Lansare de carte în Parohia Curechiu, Hunedoara

    La biserica monument istoric „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Curechiu, Protopopiatul Brad, a avut loc duminică, 17 mai, lansarea volumului „Parohia Ortodoxă Curechiu - repere monografice din Țara

    21 Mai, 2026
  • Premierea câștigătorilor concursului național catehetic la Palatul Patriarhiei
    Premierea câștigătorilor concursului național catehetic la Palatul Patriarhiei

    La Palatul Patriarhiei din București a avut loc, în această seară, 20 mai 2026, festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu şi şcoală a iubirii smerite şi darnice”, ediția a XVIII‑a, și ai Concursului național „Icoana ortodoxă - lumina credinței”, ediția a XV‑a. La momentul festiv a fost prezent Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care le‑a oferit câștigătorilor, din partea Întâistătătorului Bisericii noastre, Diploma omagială 2026 - Anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

    20 Mai, 2026
  • Slujba Privegherii în cinstea a două mari sărbători la Catedrala Patriarhală
    Slujba Privegherii în cinstea a două mari sărbători la Catedrala Patriarhală

    La Catedrala Patriarhală din București au debutat în această seară, 20 mai, evenimentele liturgice dedicate praznicului împărătesc al Înălțării Domnului și hramului istoric al lăcașului de rugăciune de pe Colina Bucuriei, închinat Sfinților Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa, Elena. Cu acest prilej, slujba Privegherii este săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

    20 Mai, 2026
  • Conferință preoțească de primăvară la Brașov
    Conferință preoțească de primăvară la Brașov

    Preoţii din protopopiatele Braşov, Bran‑Zărneşti şi Prejmer‑Săcele au participat marți, 19 mai, la a doua conferință preoțească de primăvară din Arhiepiscopia Sibiului. Lucrările conferinţei au fost

    20 Mai, 2026
