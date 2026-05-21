Duminica familiei la biserica brâncovenească din Făgăraş

Comunitatea bisericii brâncovenești „Sfântul Nicolae” din Făgăraș marchează, în ultimii ani, Duminica Familiei, prin diverse evenimente și activități. Anul acesta, expoziția de fotografii de familie, ajunsă la cea de‑a patra ediție, a purtat titlul „Generaţii”. Imaginile surprind legăturile dintre copii, părinți, bunici și străbunici, evenimentul reprezentând un prilej de comuniune și de mai bună cunoaștere între familiile comunității, precum și o modalitate de întărire a unității și de celebrare a valorilor familiei. Expoziția a fost inaugurată duminică, 17 mai, după Sfânta Liturghie.

În după‑amiaza aceleiași zile, la sediul Protopopiatului Făgăraș, a avut loc un eveniment dedicat familiilor din comunitate. Participanții s‑au bucurat de activități recreative, jocuri și de o agapă. La final, pr. protopop Iulian David și‑a exprimat bucuria de a găzdui un astfel de eveniment și a felicitat familiile prezente.

Ziua Internațională a Familiei este marcată anual în lume în data de 15 mai, iar Biserica Ortodoxă Română sărbătorește, în duminica cea mai apropiată de această dată, Duminica Familiei Creștine.