Conferință preoțească de primăvară la Brașov

Preoţii din protopopiatele Braşov, Bran‑Zărneşti şi Prejmer‑Săcele au participat marți, 19 mai, la a doua conferință preoțească de primăvară din Arhiepiscopia Sibiului. Lucrările conferinţei au fost prezidate de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Conferinţa a avut loc în Biserica „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului, lăcaș care se află într‑un proces amplu de restaurare și consolidare. Invitatul conferinţei a fost pr. prof. univ. dr. Daniel Benga de la Universitatea Ludwig‑Maximilians din München, Germania, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de bun‑venit, pr. Dănuț‑Gheorghe Benga, protopopul de Braşov, a prezentat o scurtă istorie a lăcaşului de cult.

„Parte din această biserică dăinuie aici mai bine de 500 de ani, iar sub pavelele de aici, din faţa noastră, sunt fundațiile la încă trei biserici mai vechi decât cea care este aici. A existat o biserică de lemn, o bisericuţă de 4 metri pe 5 metri, se pare construită de voievodul Radu Negru din Făgăraş. Mai sunt încă alte două fundaţii ale unor biserici, tot de lemn. Mai târziu, cercetările arheologice din 1967‑1972 au dezvăluit lucrul acesta. (...) Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru că ni l‑a adus astăzi în mijlocul nostru pe preacucernicul părinte profesor Daniel Benga, profesor la Universitatea Ludwig‑Maximilians din München, care ne va vorbi despre Sfânta Liturghie ca spațiu al sfințirii familiei creștine. Tema preacucerniciei sale se înscrie în proiectul propus de Sfântul Sinod, dedicat familiei creștine. Așa, după cum bine știți, anul 2026 este anul omagial al familiei creștine”, a spus pr. protopop Dănuţ‑Gheorghe Benga.

„Duhul bucuriei”

Invitatul conferinţei, pr. prof. univ. dr. Daniel Benga a explicat celor prezenți importanța Sfintei Liturghii în pastorația familiei creștine.

„Noi spunem de multe ori că viața veșnică începe după moarte. Și acest lucru e greșit teologic. Părintele Patriarh a subliniat de nenumărate ori că viața veșnică este viața cu Dumnezeu. Nu e viața de după moarte. Ceea ce înseamnă că viața veșnică începe de aici. Și locul în care viața veșnică ni se împărtășește nouă, oamenilor, este dumnezeiasca Liturghie. Cel care ne împărtășește viața veșnică în Liturghie este Duhul lui Dumnezeu, nedespărțit de Fiul și nedespărțit de Tatăl, care este Duhul Tatălui și Duhul Fiului, iar prin faptul că este Duhul Tatălui și al Fiului, este Duhul iubirii. Iar esența vieții dumnezeiești este împărtășirea iubirii Preasfintei Treimi către creație, către noi toți, către toată făptura. Prin Duhul lui Dumnezeu noi primim viața veșnică. (...) Duhul Sfânt este Duhul bucuriei, iar cel mai mare dar pe care Duhul Sfânt îl dăruiește este bucuria duhovnicească. Cel care trăiește în această bucurie poate s‑o răspândească și devine om care transmite viața dumnezeiască către ceilalți oameni, dacă a primit‑o în inima lui”, a spus pr. prof. univ. dr. Daniel Benga.

A urmat prezentarea referatelor pregătite de: pr. Mădălin Ducă de la Parohia Cărpiniş, Protopopiatul Prejmer‑Săcele, cu tema „Familia și lumea digitală: provocări educaţionale și discernământ pastoral”; pr. Alin Boboc de la Parohia Predeluţ, Protopopiatul Bran‑Zărnești, cu tema „Secularizarea și pierderea valorilor religioase. Forme de alterare privind familia”; pr. Cătălin Teulea de la Parohia Braşov Blumăna I, cu tema „Comunicarea în familie între tăcere, conflict și nevoia de iertare: dialogul conjugal, conflictele familiale, vindecarea relaţiilor prin har”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu i‑a îndemnat pe preoţii prezenți să sprijine visul brașovenilor de 30 de ani, și anume de a avea o catedrală în centrul civic al oraşului.