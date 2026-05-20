Excursie‑pelerinaj pentru beneficiarii Cantinei sociale „Sfânta Filofteia”

Beneficiarii Cantinei sociale „Sfânta Filofteia” a Asociației Diaconia, filiala Sector 4, au participat în data de 19 mai la excursia‑pelerinaj anuală organizată potrivit tradiției așezământului social din București.

Prima oprire a fost în Parcul Natural Comana, una dintre cele mai valoroase arii naturale din sudul României, situată în Delta Neajlovului, zonă aleasă datorită biodiversității sale bogate. Participanții s‑au bucurat de peisajele naturale, de nuferii de pe lac, de lebedele și vegetația specifică zonei umede protejate. Programul a continuat la Mănăstirea Comana, important așezământ monahal și monument istoric ctitorit inițial de Vlad Țepeș în secolul al 15‑lea. Grupului de pelerini le‑a fost prezentată istoria mănăstirii, aceștia beneficiind de un tur ghidat al bisericii, mausoleului și muzeului mănăstirii. Vizitatorii au fost primiți cu multă căldură de obștea mănăstirii și au avut parte de o masă caldă pregătită special pentru ei, prin bunăvoința părintelui stareț Mihail Muscariu.

Grupul a fost însoțit de personalul cantinei sociale și de părintele Ion Armași‑Vartan, președintele Asociației Diaconia - filiala sector 4, sub egida căreia funcționează cantina socială, și de părintele Daniel Florin Enăscu, administrator al cantinei. Costurile excursiei au fost acoperite de părintele Radu Manuel de la Parohia „Sfântul Spiridon”‑Vechi, gest care a făcut posibilă organizarea acestei zile dedicate comuniunii, recreerii și întăririi sufletești a beneficiarilor.