Momente de binecuvântare și împlinire pe Colina Bucuriei

Credincioșii bucureșteni adunați în rugăciune la Catedrala Patriarhală în Duminica a 6-a după Paști, 17 mai 2026, l-au avut în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Vasile-Robert Nechifor, secretar al Editurilor Patriarhiei Române. La final, a avut loc festivitatea de premiere a portofoliilor câștigătoare, din Arhiepiscopia Bucureștilor, ale etapei eparhiale a Concursului național catehetic din acest an.

Din soborul de slujitori care s-au rugat alături de ierarh la Sfânta Liturghie au făcut parte: arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, părintele Sorin-Vasile Tancău, consilier patriarhal coordonator al Editurilor Patriarhiei Române, precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfinția Sa a explicat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei duminicale (Ioan 9, 1-38) care vorbește despre vindecarea orbului din naștere: „Deși textul Evangheliei din această Duminică este amplu, totuși minunea vindecării orbului din naştere este descrisă în doar două versete: un verset descrie ungerea ochilor cu tină, lucrare care face trimitere la crearea omului, iar următorul verset vorbește despre spălarea la scăldătoarea Siloamului, care face trimitere la noua creație a lumii făcută de Hristos, la Taina Botezului, la «nașterea din apă și din duh». Toate celelalte versete, aproape întregul capitol 9, îndreaptă atenția nu spre orbul vindecat, ci spre discuțiile care se nasc odată cu vindecarea lui, Sfântul Evanghelist Ioan dorind să explice semnificaţia acestei minuni. Vedem, așadar, cum orbul parcurge spiritual un drum progresiv, de la întuneric la lumina credinței. După ce Iisus îi unge ochii cu tină, punându-l astfel în contact cu situaţia sa pământească, îl trimite să se spele la scăldătoarea Siloamului. Începând din acest moment, orbul urmează drumul spre lumină. La început el nu știe cine este Iisus, dar odată vindecat descoperă mai întâi că Iisus este un Proroc, un trimis al lui Dumnezeu, iar în sfârșit Îl recunoaște pe Iisus drept Fiul lui Dumnezeu și I se închină. De cealaltă parte, există şi un progres în necredință, în adâncirea întunericului. Mai întâi, observăm dezbinarea dintre farisei asupra identităţii lui Iisus. Apoi, după ce s-au sfătuit și au pus la cale ca dacă cineva va mărturisi că Iisus este Hristos, adică Mesia, să fie dat afară din sinagogă, observăm siguranța lor, înverșunarea lor în ură: «Noi ştim că Omul Acesta este păcătos». În realitate, ei nu înțelegeau nimic despre Iisus şi este consemnată totala lor ignoranță, când ei înșiși spun: «pe Acesta nu-L știm de unde este». Neînțelegerea şi neîncrederea faţă de Iisus ajunge la ridicol atunci când fariseii pun la îndoială însăși identitatea orbului vindecat, chemându-i pe părinții acestuia să-l identifice”.

La momentul rânduit, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Vasile-Robert Nechifor, secretar al Editurilor Patriarhiei Române, pe seama Parohiei „Sfântul Antonie cel Mare”-Titan din Protoieria Sector 3 Capitală. După acest moment liturgic, Preasfinția Sa l-a felicitat pe noul hirotonit, prezentându-l credincioșilor: „Părintele Vasile-Robert are o pregătire teologică solidă: a absolvit cursurile Seminarului Teologic din Galați, apoi a devenit student al Facultății de Teologie din București, unde a urmat și cursurile de master și apoi pe cele de doctorat, finalizate cu o teză în domeniul Istoriei Bisericești Universale. Din anul 2019, a lucrat mai întâi ca și colaborator la Ziarul Lumina al Patriarhiei Române, iar de la începutul anului 2020, ca redactor în cadrul departamentului Actualitatea religioasă al cotidianului. De la data de 1 septembrie a anului trecut, Părintele Patriarh Daniel l-a numit în postul de secretar la Editurile Patriarhiei Române. (...) Părintele Vasile-Robert a fost hirotonit diacon în anul 2022 pe seama Parohiei «Sfântul Antonie cel Mare»–Titan, acolo unde își va desfășura în continuare activitatea preoțească. Îl felicităm pe părintele nou-hirotonit pentru harul primit al preoției și îi dorim să aibă slujire sfântă și mântuitoare spre slava lui Dumnezeu și spre binele Bisericii”.

Într-un cadru festiv, la finalul Sfin­tei Liturghii a avut loc premie­rea grupurilor catehetice din Arhi­episcopia Bucureștilor ale căror portofolii au fost declarate câștigă­toare în urma evaluării din cadrul etapei eparhiale a Concursului na­țional catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”. „Ediția din acest an a Concursului național catehetic, a 18-a, a avut în vedere valorificarea tezaurului de învăţătură al Bisericii cu privire la familia creştină, precum şi pildele de mărturisire ale femeilor mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame din Biserică. Valorile educaționale oferite de Biserică, prin educația religioasă din școlile publice, sunt astfel susținute și promovate de unitățile bisericești, cu prioritate de parohii și de birourile de cateheză parohială. Ca odinioară, Biserica, alături de familie și de școală, trebuie să fie activă și creatoare în educarea copiilor și a tinerilor”, a spus Preasfinția Sa.

În urma evaluării desfășurată în data de 30 aprilie, Premiul I a fost acordat pentru portofoliul „Familia creștină – izvor de bucurie”, alcătuit de elevii din grupa de cateheză de la Parohia „Sfântul Dumitru”-Poștă, Protoieria Sector 3 Capitală, coordonați de părintele Mihai Gojgar. Premiul al II-lea a fost obținut de portofoliul „Între rugăciunea de acasă și lumina altarului – drumul unei familii spre unitate”, alcătuit de elevii din grupa de cateheză de la parohiile Copăceni Mănăstirea și Copăcenii de Jos, Protoieria Ilfov Sud, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 – Copăceni și Școala Gimnazială Nr. 1 – 1 Decembrie, sub coordonarea diaconului Andrei Teșu. Premiul al III-lea a fost obținut de portofoliul „Călătorie în tezaurul familiei creștine alături de sfintele femei mironosițe”, alcătuit de elevii din grupa de cateheză a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”–Foișorul de Foc, Protoieria Sector 2 Capitală, coordonați de părintele Bogdan-Aurel Teleanu.

Totodată, în semn de apreciere a activităților catehetice remarcabile desfășurate până în prezent, ierarhul a acordat, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” părintelui Mihai Gojgar și Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici părintelui Bogdan-Aurel Teleanu și diaconului Andrei Teșu.