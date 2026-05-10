Darul preoţiei pentru un arhidiacon psalt al Catedralei Patriarhale

Numeroși credincioși bucureșteni au participat în Duminica a 5‑a după Paști, a Samarinencei, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare, în Catedrala Patriarhală istorică de pe Colina Bucuriei.

La momentul rânduit, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ale pasajului evanghelic citit (Ioan 4, 5‑42), subliniind faptul că întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia samarineancă descoperă iubirea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, indiferent de neam sau stare socială.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost rostită o ectenie pentru odihna sufletelor celor adormiți întru Domnul, fiind pomeniți monarhii României trecuți la Domnul: regele Carol I, regina Elisabeta, regele Ferdinand, regina Maria, regele Carol al II‑lea, regina Elena, regele Mihai și regina Ana.

Tot în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul l‑a hirotonit în treapta de preot pe arhidiaconul Constantin Hurjui, slujitor al Catedralei Patriarhale, pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”‑Pipera, din cadrul Protopopiatului Ilfov Nord. La finalul slujbei, a rostit un cuvânt de binecuvântare pentru noul preot, subliniind slujirea și activitatea sa rodnică desfășurate la Catedrala Patriarhală. Pentru întreaga activitate, părintele Constantin Hurjui a fost distins cu Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur”, oferit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, am hirotonit în slujirea preoțească pe părintele, multă vreme arhidiacon al Catedralei Patriarhale, Constantin Hurjui. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu ca, după 20 de ani de neîntreruptă slujire a Sfintei Catedrale, 4 ani cântăreț bisericesc, protopsalt și dirijor de cor, 2 ani diacon și 14 ani arhidiacon, părintele Constantin să primească harul sfintei preoții la Altarul pe care l‑a slujit cu atâta fidelitate, dăruire și cu mult talent. După cum îl cunoașteți foarte bine, cei care participați la Sfânta Catedrală la slujbe, dar și cei care urmăriți sfintele slujbe prin intermediul Radioului și Televiziunii Trinitas, părintele Constantin este un bun cunoscător și interpret al muzicii psaltice, priceput în muzica corală, precum și un iscusit dirijor de cor. Este un teolog foarte bine pregătit, originar din Bucovina, din Ținutul Rădăuților. Este și un tânăr cu preocupări academice; a publicat un volum despre protopsalții Catedralei Patriarhale din București, un volum care exploatează izvoare necunoscute specialiștilor în domeniul muzicii bisericești până acum. Este un tânăr care a desfășurat multă activitate nu doar aici la catedrală, ci și în alte locuri, însoțindu‑l pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la sfințiri de biserici, la sărbători importante, precum și în multe vizite pastorale pe care Preafericirea Sa le‑a întreprins fie în diaspora românească, fie în diverse eparhii din țara noastră”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, și de Corala „Nicolae Lungu”, dirijată de părintele conf. dr. Stelian Ionașcu.