Constituirea noii Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor

Ședința de constituire a noii Adunări eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor a avut loc astăzi, 29 mai 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care este și Arhiepiscopul Bucureștilor. Lucrările au marcat începutul mandatului 2016‑2030 pentru membrii aleși în scrutinurile din cele zece circumscripții electorale ale eparhiei în data de 30 aprilie a acestui an.

Evenimentul a început cu oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala Patriarhală din București, urmată de o slujbă de Te Deum, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei, la care au participat membrii aleși ai Adunării eparhiale, membrii Permanenței Consiliului eparhial, protoiereii și exarhii din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Lucrările propriu‑zise ale ședinței de constituire au fost deschise, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, de către președintele organismului deliberativ, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a rostit un cuvânt în care i‑a felicitat pe membrii aleși în cele zece circumscripții, exprimându‑și aprecierea atât pentru membrii care sunt la al doilea mandat, dar și pentru cei care se află la primul: „Suntem bucuroși că ne vedem astăzi, într‑o zi binecuvântată, pentru constituirea Adunării eparhiale. Această ședință de constituire este prevăzută de Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și este un privilegiu pentru noi de a‑i cunoaște pe foștii membri, care au mai rămas pentru încă un mandat în Adunare, dar și pe cei noi”.

Ordinea de zi a continuat cu desemnarea celor doi secretari provizorii, un cleric și un mirean, și cu apelul nominal, în cadrul căruia noii membri și‑au depus mandatele alegerii la biroul Adunării eparhiale. Pe baza celor zece circumscripții, au fost constituite două secțiuni ale Adunării pentru verificarea mandatelor. Cele două secțiuni și‑au desfășurat lucrările în Salonul „Sfântul Ioan Casian” și în Salonul „Sfântul Dionisie Exiguul” din Palatul Patriarhiei. După finalizarea verificărilor mandatelor în secțiuni, lucrările au fost reluate în plen, unde, în baza rapoartelor prezentate, Preafericitul Părinte Daniel a declarat Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor constituită definitiv. Procedura a fost completată prin depunerea Jurământului sau Actului de onestitate și fidelitate față de Biserică de către membrii validați.

Etapele următoare ale ședinței s‑au concentrat asupra proceselor de alegere, desemnare și delegare a noilor membri în organismele bisericești eparhiale, mitropolitane și la nivel patriarhal pentru mandatul 2026‑2030. Astfel, a fost alcătuit biroul definitiv al Adunării eparhiale, format dintr‑un secretar general, cleric, părintele prof. univ. dr. Mihail‑Simion Săsăujan, și doi secretari mireni, Răzvan Bucuroiu și Sergiu‑Sorin Marina. Totodată, a fost stabilită componența celor cinci comisii de specialitate prin care Adunarea își va desfășura activitatea. Cele cinci comisii, conform Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, sunt: Comisia administrativ‑bisericească; Comisia culturală și educațională; Comisia economică, bugetară și patrimonială; Comisia social‑filantropică și Comisia organizatorică, juridică și de validare.

În continuare, prin vot nominal, trei membri ai Adunării eparhiale, un cleric și doi mireni, au fost delegați să fie membri ai Adunării Naționale Bisericești. Aceștia sunt părintele Mihail‑Simion Săsăujan, Sergiu‑Sorin Marina și Nicolae Istudor. De asemenea, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost stabiliți cei nouă membri ai Consiliului eparhial, trei clerici și șase mireni, și cei trei membri titulari și doi supleanți în Consistoriul eparhial. Concomitent, chiriarhul i‑a desemnat pe părintele Cristian Galeriu și pe părintele Cristian Grama pentru a fi aprobați de Sinodul mitropolitan ca membri în Consistoriul mitropolitan. Desemnările au fost urmate de prezentarea personală a fiecăruia dintre membrii Adunării eparhiale, oferind celor prezenți oportunitatea de a‑i cunoaște pe cei aleși pentru acest nou ciclu.

Ședința de constituire s‑a încheiat cu un cuvânt de mulțumire rostit de către președintele organismului, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: „Vă mulțumim tuturor și ne bucurăm de diversitatea profesiilor membrilor Adunării eparhiale. Aceasta ne arată multă speranță privind cooperarea în activitățile prezente și viitoare ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Avem aici membri ai Adunării care provin din foarte multe profesii. Mulțumim Preasfințiților părinți, părinților membri ai Permanenței Consiliului eparhial și părinților protoierei pentru prezență, dar și tuturor membrilor clerici și mireni ai noii Adunări eparhiale”.

Conform art. 90 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială „este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social‑filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei”.