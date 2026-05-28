Lansarea lucrării „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie” la Bucureşti

În amfiteatrul „Pr. prof. dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a avut loc miercuri, 27 mai, lansarea cărții „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie”, apărută la Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, scrisă de părintele dr. Daniel Benga, profesor universitar în cadrul Departamentului de teologie ortodoxă al Universității „Ludwig Maximilian” din München.

Evenimentul a fost deschis de părintele lect. univ. dr. Cosmin Daniel Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, care a evidențiat importanța momentului și profilul academic al invitatului. „Facultatea noastră este extrem de onorată să găzduiască în această seară un eveniment de mare bucurie, de suflet, și anume lansarea celei mai recente cărți a părintelui profesor Daniel Benga, intitulată «Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie». Părintele Daniel Benga este, în acest context, la noi, la facultate, și gazdă și oaspete, pentru că sfinția sa este profesor la Departamentul de teologie ortodoxă al Universității «Ludwig Maximilian» din München, dar în același timp este și profesor la Școala Doctorală «Sfântul Dumitru Stăniloae» a facultății noastre. Părintele Daniel se distinge, din punctul meu de vedere, prin aceea că discursul său teologic îl acomodează dimensiunii duhovnicești sau dimensiunii pastorale. Dacă citim lucrările părintelui Daniel vedem interesul deosebit pe care îl acordă îmbinării celor două aspecte, pentru că adesea de la catedră, în spațiul academic, avem tendința să conceptualizăm destul de mult, să abstractizăm destul de mult. Lecturând această carte, veți vedea până la urmă felul în care părintele Daniel înțelege să teologhisească, fără să facă rabat de la rigoarea academică și științifică, dar, în același timp, fără să se blocheze sau fără să rămână doar la acest nivel, ci aducând lucrurile și la nivelul duhovnicesc, la nivelul spiritual, la nivelul trăirii pastorale pe care o împlinește în calitate de preot”, a spus părintele lect. Cosmin Daniel Pricop.

În continuare, părintele prof. univ. dr. Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific, a subliniat profunzimea teologică a demersului editorial al autorului: „Părintele Daniel a ales această abordare extraordinară. El abordează lucrarea Sfântului Duh, dar vorbește în același timp și despre Sfânta Treime. Îi recomand să scrie o carte și despre Sfânta Treime, pentru că a înțeles, după cum ne spunea și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că în fiecare lucrare divină, toată Sfânta Treime e activă. Părintele Daniel face onoare Bisericii noastre, culturii și teologiei românești”.

În cadrul evenimentului, părintele profesor Daniel Benga a explicat, printre altele, contextul spiritual și provocările timpurilor noastre care au stat la baza scrierii acestui volum: „Mă bucur că suntem aici în umbra Duhului Sfânt, în această așteptare a Pogorârii Duhului Sfânt. Această carte e gândită de mulți ani și ea s‑a născut simplu. Ea s‑a născut în pandemie. În pandemie au venit multe gânduri când am văzut că nimeni nu mai poate ajuta pe nimeni. Din Bizanț știm ce a făcut poporul, a ieșit pe străzi și a început să strige după ajutorul lui Dumnezeu. Și viața lui Dumnezeu și ajutorul Lui se comunică mereu prin Duhul lui Dumnezeu. Și acesta a fost momentul care pe mine m‑a marcat să mă gândesc la Duhul Sfânt. Un alt motiv este faptul că e foarte multă tristețe în lume, în special din pandemie lumea noastră nu mai e o lume cum a fost înainte, e o lume mai tristă, iar Duhul Sfânt este Duhul bucuriei. Și un al treilea motiv este că, dacă citim întreaga literatură patristică, vedem că toți Sfinții Părinți, atunci când sunt întrebați care este țelul vieții creștine, mărturisesc că acesta este dobândirea Duhului Sfânt”.