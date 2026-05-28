Întâlnirea cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor

Centrul „Agora” a găzduit joi dimineață, 28 mai, un eveniment de o importanță deosebită pentru viața muzicală bisericească din Arhiepiscopia Iașilor: Întâlnirea cântăreților bisericești. Momentul a avut loc în cadrul Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași și a reunit aproximativ 500 de cântăreți bisericești din cele 13 protopopiate ale eparhiei. Ziua a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Întâlnirea a fost structurată pentru a îmbina dimensiunea liturgică cu cea academică și artistică. După oficierea Sfintei Liturghii, cei prezenți au luat parte la o serie de ateliere și conferințe susținute de prof. univ. dr. Alexander Lingas, dirijorul și fondatorul Corului „Cappella Romana”, conf. univ. dr. Alexandrel Barnea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” Iași și lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, cadru didactic al Secției de Muzică Bizantină - Universitatea de Arte „George Enescu” și dirijorul Corului academic „Byzantion”.

Totodată, cântăreții bisericești au participat la diverse sesiuni practice aplicate, unde au contribuit la identificarea metodelor de implementare a cântării în comun în parohii.

La finalul evenimentului, participanții au cântat alături de corurile „Byzantion”, „Mini Byzantion” și „Emanuel Zmeu” din Botoșani, în concertul de închidere al Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași 2026.