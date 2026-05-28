Popas de rugăciune la o biserică din Craiova

Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 28 Mai 2026

În ziua în care Biserica Ortodoxă l‑a cinstit pe Sfântul Ioan Rusul, 27 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica cu hramurile „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Ioan Rusul” din cartierul Craiovița al municipiului Craiova. Din sobor au făcut parte părintele consilier eparhial Alexandru Zidaru, parohul bisericii; părintele protoiereu Emilian Cimpoeru, precum și alți preoți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Alexandru Ciocârlan, pe seama Parohiei Teslui, județul Dolj.

În prima parte a cuvântului de învățătură, Părintele Mitropolit Irineu a vorbit despre viața și mărturisirea Sfântului Ioan Rusul, evidențiind răbdarea, smerenia și credința puternică a acestuia în fața încercărilor vieții: „Sfântul Ioan Rusul a fost întărit de Bunul Dumnezeu să mărturisească învăţătura de credinţă în faţa oamenilor necredincioşi, care au încercat prin diferite mijloace să îl facă să se lepede de credinţa creştină. El a fost vândut ca sclav unui stăpân turc, musulman. A avut ca ascultare să se îngrijească de animale şi a fost pus la munci grele. Cu multă smerenie şi multă dragoste, Sfântul Ioan i‑a demonstrat stăpânului său că Dumnezeu lucrează în sufletul binecredincios şi că el este un adevărat mucenic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că el a vorbit prin fapte”.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu i‑a felicitat pe toți cei care îl au ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ioan Rusul, adresându‑le urări de sănătate, pace și întărire în credință.

Părintele paroh Alexandru Zidaru i‑a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Irineu pentru binecuvântare, pentru săvârșirea Sfintei Liturghii și pentru purtarea de grijă arătată comunității parohiale.

 

