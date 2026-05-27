Simpozion internațional în cadrul IBMF 2026 organizat la Iași

În cadrul ediției din acest an a International Byzantine Music Festival (IBMF), la Iași se desfășoară, în perioada 26‑28 mai 2026, Simpozionul Internațional „The Church as a Singing Family in the Christian Tradition”, tradus și adaptat în limba română prin tema „Biserica - familia unită în cântare în Răsăritul creștin”. Evenimentul academic reunește specialiști în teologie, muzicologie și artă liturgică din România și din străinătate, propunând o reflecție asupra relației dintre cântarea bisericească, familie și viața eclesială în tradiția ortodoxă.

Deschiderea oficială a simpozionului a avut loc marți, 26 mai, de la ora 9:00, în Sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul mitropolitan din Iași. În cadrul sesiunii inaugurale, Preasfințitul Damaskinos Olkinuora, Episcop de Haapsalu (Estonia) și profesor la Universitatea din Finlanda de Est, a susținut conferința „The Church Praising Her Mother in Songs: the Veneration of the Theotokos in Byzantine Hymnography”.

Simpozionul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Arhiepiscopia Iașilor, în parteneriat cu International Society for Orthodox Church Music, Universitatea din Finlanda de Est și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.

Directorul executiv al festivalului, Andreea Ogăraru, a subliniat caracterul internațional și dimensiunea duhovnicească a simpozionului desfășurat la Iași, evidențiind faptul că evenimentul reunește cercetători din marile centre universitare și teologice: „Simpozionul de față reunește cercetători din România, de la București, Cluj, Sibiu, Timișoara, Putna și Iași, și din 11 țări - Grecia, Statele Unite ale Americii, Serbia, Finlanda, Estonia, Georgia, Bulgaria, Germania, Ucraina, Slovacia și Marea Britanie. Este o adunare cum nu s‑a mai văzut la Iași. O adunare pe care o face posibilă puterea unificatoare a cântării bisericești. Tema simpozionului, „Biserica - familia unită în cântare în Răsăritul creștin”, nu este o temă pur academică. Este o temă vie, care atinge miezul identității noastre ca biserică, familie, ca neam. Cântarea nu este doar un ornament al vieții liturgice, ci ea este însuși trupul rugăciunii, forma prin care credința devine sunet, comunitate și memorie. Acolo unde o familie cântă împreună, locuiește Dumnezeu. Acolo unde o biserică cântă împreună, cerul coboară”.

Prezent la eveniment, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a evidențiat legătura profundă dintre rugăciune, muzică și icoană, pe care le‑a descris drept „ferestre spre cer”, capabile să deschidă omul către realitatea împărăției lui Dumnezeu: „Rugăciunea, muzica și icoana sunt ca ferestre spre cer, care ne deschid privirea dincolo de ceea ce este în această lume și ne ajută să vedem lumea adevărată, lumea al cărei Stăpân rămâne legat de inima noastră: Domnul Iisus Hristos, Proniatorul acestei lumi. Iar liantul prin care rămânem uniți în această lume este dragostea și adevărul pe care îl mărturisim. De aceea, și cântul, și icoana presupun aceleași exigențe în redarea lor. Pe de o parte, cinstirea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte o dreaptă cunoaștere. Muzica bizantină este cea care îmbracă textul liturgic, dar nu oricum, nu cu orice valențe și nu cu orice ritmuri, ci cu ritmuri care se suprapun și rezonează cu ritmul rugăciunii. Ritmuri care sunt o prelungire a vieții liturgice în noi înșine”.

La rândul său, președintele festivalului, arhim. Hrisostom Rădășanu, a evidențiat simbolismul profund al muzicii bizantine, comparând‑o cu un mozaic alcătuit din sunete, tradiții și experiențe duhovnicești care se unesc în comuniunea Bisericii.