La Centrul eparhial de la Roman, a avut loc marți, 26 mai, ședinţa de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru perioada 2026‑2030. Ședința a fost precedată de Sfânta Liturghie și o slujbă de Te Deum, oficiate sub protia Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, a deputaților clerici și mireni și a membrilor Administrației eparhiale.

În cuvântul adresat membrilor Adunării eparhiale, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre lucrarea la care sunt chemați membrii Adunării eparhiale, de sprijinire a lucrării Bisericii în contextul provocărilor contemporane: „În fața noastră, astăzi, se întrevăd provocări. Cu unele ne‑am mai confruntat, altele sunt noi și solicită mai multă atenție. Pentru noi și membrii aleși ai Adunării eparhiale sunt tot atâtea încercări, dar și oportunități care să ne îndemne să privim la înaintașii noștri și, luându‑le exemplul, să purcedem la a lucra, a găsi soluții la provocări, la a ne uni forțele, pentru a fi mai puternici în fața oricăror încercări. Rugăm pe Dumnezeu să ne învrednicească pentru ca această perioadă să fie una de lucrare în Duhul lui Dumnezeu. Vă rugăm să ne fiți alături, să ne sprijiniți în activitatea de dinamizare a vieții Bisericii, pentru a răspunde nevoilor spirituale cerute de societatea de astăzi. Vă mulțumim că ați dorit să faceți parte din Adunarea eparhială, vă binecuvântăm și vă spunem: Bine ați venit!”

Apoi, după cuvântul ierarhului, a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală rostirea solemnă a jurământului de învestire de către fiecare membru ales și înmânarea de către chiriarh a certificatelor de deputat eparhial.

După acest moment, în Sala „Episcop Melchisedec” a urmat ședința propriu‑zisă, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

La final, Înaltpreasfinția Sa a adresat tuturor celor prezenţi binecuvântarea arhierească şi le‑a urat spor în activitate, multă sănătate şi noi împliniri.