Clericii din județul Alba au participat la conferința preoțească de primăvară

La Alba Iulia a avut loc luni, 25 mai, conferința preoțească de primăvară, la care au participat toți preoții din județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent în mijlocul preoților din cele cinci protopopiate ale județului Alba, cu prilejul conferinței preoțești de primăvară. Evenimentul s‑a desfășurat la Centrul multicultural „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia și a început cu slujba de Te Deum. Întâlnirea s‑a derulat sub genericul „Familia creștină contemporană, între provocările lumii schimbătoare și adevărul revelat al Evangheliei”, încadrându‑se în planul „Anului omagial al pastorației familiei creștine”.

În prima parte a conferinței, părintele Teofil Grigore Slevaș, protopop al Protoieriei Alba Iulia, a adresat celor prezenți cuvântul de bun-venit. Apoi, Întâistătătorul Eparhiei Alba Iuliei a prezidat lucrările conferinței. Referatul din cadrul întrunirii a fost susținut de către părintele prof. dr. Florin Botezan, cadru didactic la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia și preot al Parohiei Alba Iulia - Mihai Viteazul. La final, adresându‑se preoților din protopopiatele Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni și Sebeș, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a reliefat importanța și noblețea slujirii preoțești.

De asemenea, părintele protopop Teofil Grigore Slevaș a subliniat caracterul solemn al evenimentului: „Sesiunea de comunicări a fost încununată de mesajul Arhipăstorului nostru, care a pus în sufletul celor prezenți cuvânt pastoral de mângâiere și întărire sufletească. De‑a lungul timpului, familia a avut un rol determinant, constituind tulpina din care au crescut mlădițele lui Hristos sau sfinții care împodobesc cerul Bisericii. Evenimentul s‑a bucurat de binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, fiind încadrat în planul Anului omagial al pastorației familiei creștine”.