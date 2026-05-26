Copiii din Botoșani au descoperit arta mozaicului în cadrul Atelierului Eikon - IBMF 2026

Sâmbătă, 23 mai la Palatul Copiilor din Botoșani, a avut loc un eveniment dedicat artei sacre: Atelierul de mozaic „Eikon”, organizat de Festivalul de Muzică Bizantină de la Iași - IBMF 2026, în colaborare cu profesori și studenți de la secția Artă sacră a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași.

La primul eveniment din cadrul festivalului de muzică bizantină din acest an au participat părintele arhim. Hrisostom Rǎdǎşanu, președintele Fundației „Moldavia Byzantina”, prof. Bogdan Suruciuc, inspectorul școlar general al ISJ Botoşani, părintele prof. Partenie Apostoaie, parohul Bisericii „Vovidenia” Botoşani, lect. dr. Petru Sofragiu, asist. Emanuel Chiriac și părintele asist. dr. Lucian Filip de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, pr. Dumitru Anuşca, responsabil eveniment IBMF Botoșani, precum și prof. Mihaela Epure, directorul Palatului Copiilor Botoșani.

„Venim de la Iași cu multă bucurie. Am fost primiți la Botoșani atât de bine și de frumos de cei care s‑au implicat în organizarea, pe plan local, a acestui eveniment: de Inspectoratul Școlar Județean, de Palatul Copiilor, de Parohia Vovidenia. Am venit aici cu profesori și studenți de la Facultatea de Teologie din Iași, ca să vă arătăm ce lucruri frumoase facem noi acolo și să împărtășim din această frumusețe. Sunteți creatori de frumusețe. Ați văzut cum se creează frumusețea? Picătură cu picătură. Pietricică cu pietricică. Astăzi punem o virtute, mâine o faptă bună, poimâine un pic de pregătire și, așa, încetul cu încetul, viața noastră devine ca unul dintre aceste mozaicuri, compuse din diferite pietricele care sunt experiențele noastre de zi cu zi. Iar atunci când sunt experiențe frumoase, experiențe luminoase, mai ales când lucrăm cu Dumnezeu, ele capătă și mai mult sens. Pentru că Dumnezeu, atunci când ne‑a făcut, așa ne‑a făcut: ca pe o icoană”, a afirmat părintele Hrisostom Rădășanu.

Copiii, sub îndrumarea profesorilor și a voluntarilor, au descoperit şi experimentat una dintre cele mai vechi şi spectaculoase arte decorative - mozaicul.

„Le mulțumim copiilor pentru răbdarea de care au dat dovadă, pentru că nu este ușor să lipești piatră lângă piatră și să dai formă și conținut acestor lucrări. Această activitate le formează gustul pentru frumos, pentru autentic, pentru tradițional, lucruri care sunt specifice credinței ortodoxe”, a declarat lect. dr. Petru Sofragiu.

„Studenții noștri lucrează această tehnică de câțiva ani buni și ne bucurăm că putem împărtăși această tehnică de tradiție și cu alți cunoscători sau doritori de a cunoaște această măiestrie a mozaicului. Ne bucurăm să fim parteneri în acest festival și sperăm ca și în viitor, de la ediție la ediție, să creștem împreună cu acest eveniment și să facem lucruri din ce în ce mai inspirante pentru ceilalți”, a adăugat asist. Emanuel Chiriac.