Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a efectuat o vizită pastorală în Parohia Șerghiș, Protopopiatul Oradea, unde a sfințit noua pictură murală a lăcașului de cult și noul iconostas, după care a săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, 24 mai.

Ierarhul a îndemnat la reașezarea lui Hristos în centrul vieții fiecăruia dintre noi, la depășirea larmei și fragmentării lumii contemporane și la redescoperirea privirii îndreptate spre veșnicia care ne așteaptă: „Darul Cel Mare al lui Dumnezeu vine și ni Se dăruiește! Ne dăruiește cuvintele vieții celei veșnice, ca să știm ce să facem pentru a ne mântui: să credem în El! În pericopa Apostolului zilei, din Faptele Sfinților Apostoli, apare un cuvânt extraordinar de frumos al Domnului nostru Iisus Hristos, pe care nu‑l găsim în Sfintele Evanghelii, însă pe care îl citează Ucenicii Domnului: «Mai fericit este a da decât a lua». Cum Îl vedem, așadar, pe Cel Care spune acest cuvânt, pe Cel Care vine și ni Se dăruiește fără să ia nimic și fără să ceară nimic în schimb? Privind la El și cunoscându‑L prin ceea ce face pentru noi, Îl cunoaștem și pe Tatăl și înțelegem astfel cum este Dumnezeu cu adevărat și ce așteaptă de la noi. Cum este Dumnezeu‑Dăruitorul? Ce face? Ni Se dăruiește. Ce așteaptă de la noi? Să‑I primim Darul!”

Ca semn al recunoașterii și aprecierii misiunii pastoral‑misionare și administrative desfășurate în cadrul enoriei încredințate spre păstorire, Preasfințitul Părinte Sofronie l‑a hirotesit pe pr. paroh Teodor‑Florian Mălan întru iconom stavrofor, iar credincioșilor care s‑au remarcat prin sprijinul și implicarea lor în viața parohiei le‑a oferit diplome de apreciere.