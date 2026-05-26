Sfințirea unei noi biserici din Drobeta‑Turnu Severin

Sfințirea unei noi biserici din Drobeta‑Turnu Severin

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 26 Mai 2026

Credincioșii din cartierul CET al municipiului Drobeta‑Turnu Severin au trăit duminică, 24 mai, un moment istoric: sfințirea bisericii cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, un vis împlinit după ani de rugăciune, jertfă și osteneală. Slujba de târnosire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.

Biserica a fost ridicată în perioada 2011-2019, lucrările desfășurându‑se sub purtarea de grijă a părintelui paroh Dumitru Teiș. De‑a lungul celor opt ani de construcție, autoritățile centrale și locale și numeroși binefăcători din parohie și din afara acesteia au contribuit, prin sprijin material, muncă și rugăciune, la edificarea noului lăcaș de închinare.

Evenimentul de seamă din viața comunității parohiale a început dimineață cu slujba de sfințire a lăcașului de cult, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii. La finalul slujbei, părintele protopop Ionuț Semenescu a dat citire Actului de sfințire, moment care a marcat în mod oficial statutul de lăcaş binecuvântat prin rugăciunea arhiereului.

În continuare, părintele paroh Dumitru Teiș a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor care s‑au implicat în ridicarea acestei biserici, exprimându‑și recunoștința față de autorități, binefăcători și credincioși, precum și față de Preasfințitul Părinte Nicodim pentru încrederea și sprijinul acordate atât lui, cât și acestui demers pastoral și administrativ.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de ierarh, care a vorbit despre modelul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Preasfinția Sa a evidențiat rolul acestora în apărarea și răspândirea credinței creștine, îndemnând credincioșii să urmeze exemplul lor de statornicie, jertfelnicie și mărturisire a credinței.

După cuvântările rostite, Preasfințitul Părinte Nicodim i‑a acordat părintelui paroh însemnele rangului de iconom stavrofor, bedernița, brâul roșu și crucea pectorală, ca semn al prețuirii pentru activitatea pastorală și administrativă și consolidarea vieții duhovnicești a comunității parohiale, se arată pe site‑ul episcopiaseverinului.ro.

 

    Lansarea lucrării „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București

    În Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București va avea loc miercuri, 27 mai, de la ora 18:00, lansarea volumului „Dobândirea Sfântului Duh în Sfânta Liturghie”, lucrare apărută la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, scrisă de părintele prof. univ. dr. Daniel Benga de la Universitatea Ludwig-Maximilian din München, Ger­mania. Cartea aduce în atenție o temă centrală a vieții liturgice și duhovnicești a Bisericii, explorând modul în care credin­cio­șii se împăr­tă­șesc de lucrarea Duhului Sfânt în cadrul Sfintei Liturghii, ca izvor al vieții în Hristos și al comuniunii eclesiale.

    25 Mai, 2026
    Sfințirea paraclisului din localitatea Scornicești

    Preasfințitul Părinte Sebas­tian, Episcopul Slatinei și Roma­naților, a săvârșit duminică, 24 mai, Sfânta Liturghie în Parohia Negreni I, localitatea Scorni­cești, județul Olt, păstorită din anul 1988 de preotul Marian Mazilu, informează episcopiaslatinei.ro. Cu prilejul acestei slujiri, ierarhul a târnosit paraclisul parohiei. Preotul paroh a primit de la ierarh „Crucea Oltului”, iar ctitorii și binefăcătorii au primit distincții.  În anul 2025, preotul paroh Marian Mazilu a început con­strucția unui paraclis închinat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în vecinătatea bisericii, pe terenul donat de Mircea Topală. În formă de navă, din cărămidă, având dimensiunile de 11,50 m lungime, 5 m lățime și 9,50 m înăl­țime, acesta va servi drept lăcaș de slujire pe timp de iarnă și capelă mortuară în restul timpului. Părintele paroh l-a înzestrat cu catapeteasmă sculp­tată în lemn de stejar și icoane, policandre aurite din bronz, obiecte de cult, l-a dotat cu sistem centralizat de încălzire, sistem de amplificare audio și l-a pictat în întregime. La exterior, a refăcut gardul de la intrare, din șipci metalice, și a pavat zona din jurul paraclisului.

    25 Mai, 2026
