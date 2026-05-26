Sfințirea unei noi biserici din Drobeta‑Turnu Severin

Credincioșii din cartierul CET al municipiului Drobeta‑Turnu Severin au trăit duminică, 24 mai, un moment istoric: sfințirea bisericii cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, un vis împlinit după ani de rugăciune, jertfă și osteneală. Slujba de târnosire a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.

Biserica a fost ridicată în perioada 2011-2019, lucrările desfășurându‑se sub purtarea de grijă a părintelui paroh Dumitru Teiș. De‑a lungul celor opt ani de construcție, autoritățile centrale și locale și numeroși binefăcători din parohie și din afara acesteia au contribuit, prin sprijin material, muncă și rugăciune, la edificarea noului lăcaș de închinare.

Evenimentul de seamă din viața comunității parohiale a început dimineață cu slujba de sfințire a lăcașului de cult, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii. La finalul slujbei, părintele protopop Ionuț Semenescu a dat citire Actului de sfințire, moment care a marcat în mod oficial statutul de lăcaş binecuvântat prin rugăciunea arhiereului.

În continuare, părintele paroh Dumitru Teiș a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor care s‑au implicat în ridicarea acestei biserici, exprimându‑și recunoștința față de autorități, binefăcători și credincioși, precum și față de Preasfințitul Părinte Nicodim pentru încrederea și sprijinul acordate atât lui, cât și acestui demers pastoral și administrativ.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de ierarh, care a vorbit despre modelul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Preasfinția Sa a evidențiat rolul acestora în apărarea și răspândirea credinței creștine, îndemnând credincioșii să urmeze exemplul lor de statornicie, jertfelnicie și mărturisire a credinței.

După cuvântările rostite, Preasfințitul Părinte Nicodim i‑a acordat părintelui paroh însemnele rangului de iconom stavrofor, bedernița, brâul roșu și crucea pectorală, ca semn al prețuirii pentru activitatea pastorală și administrativă și consolidarea vieții duhovnicești a comunității parohiale, se arată pe site‑ul episcopiaseverinului.ro.