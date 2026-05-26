Moment festiv la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Joi, 21 mai, în ziua praznicului Înălțării Domnului, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc un moment festiv cu ocazia împlinirii a 65 de ani de învățământ superior de stat la Bacău și 50 de ani de învățământ tehnic superior.

În cadrul evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit slujba de mulțumire pentru toate binefacerile pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra instituției și a ostenitorilor acesteia, alături de un sobor de preoți. În cuvântul său, ierarhul a subliniat importanța sinergiei dintre rațiunea academică și rațiunea dumnezeiască:

„În spațiul acesta academic se oferă multe idei și fapte pentru binele comunității și spre zidirea oamenilor. Unul dintre darurile pe care Dumnezeu i le-a făcut omului este rațiunea, fiind una dintre facultățile sufletului nostru. Prin rațiunea academică se descoperă rațiunea lui Dumnezeu care ne inspiră în luarea deciziilor asupra ideilor care se propagă în viața noastră. Unul dintre aspectele cele mai importante ale cunoașterii este acela de a discerne valoarea dintre inteligența creată și cea artificială”.

Apoi, Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman a susținut un recital de cântări patriotice alcătuite de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

Evenimentul s-a încheiat prin oferirea unei diplome jubiliare Arhiepiscopului Romanului și Bacăului de către conducerea universității, ca semn de prețuire și mulțumire.